Верховна Рада повністю провалила голосування за додаток Мрія та е-документ про освіту

13:16, 17 вересня 2025
Депутати не підтримали законопроект, за яким володільцем персональних даних, що будуть оброблятися у додатку Мрія буде Мінцифри, а розпорядником персональних даних у додатку Мрія – ДП «Дія».
Верховна Рада 17 вересня повністю провалила голосування за законопроект 13465 щодо використання освітнього мобільного додатку «Мрія», а також використання е-документа про освіту. Законопроект відхилений.

Ініціатори пропонували закріпити, щоб володільцем персональних даних, які будуть оброблятися у додатку Мрія, було Мінцифри. А розпорядником персональних даних у додатку Мрія – ДП «Дія».

Зокрема, пропонувалося, щоб в інформаційних системах у сфері освіти оброблялися персональні дані про вступників до закладів освіти, учасників освітнього процесу, зокрема ті, що містяться в документах, що посвідчують особу, документах про освіту, у тому числі е-документах про освіту, про вчені звання, сертифікатах ЗНО/НМТ, студентських (учнівських) квитках.

Після провалу голосування за додаток Мрія депутати не змогли включити до порядку денного законопроект 14005 про цифровізацію виконавчого провадження.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що парламент переходить до розгляду у другому читанні законопроекту 11377 про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Також він провів коротку нараду з очільниками депутатських фракцій.

Автор: Наталя Мамченко

Верховна Рада України Міністерство цифрової трансформації освіта

