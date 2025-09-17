Верховная Рада полностью провалила голосование за приложение «Мрія» и э-документ об образовании

Депутаты не поддержали законопроект, согласно которому владельцем персональных данных, которые будут обрабатываться в приложении «Мрія», будет Минцифры, а распорядителем персональных данных в приложении «Мрія» – ГП «Дія».

Верховная Рада 17 сентября полностью провалила голосование за законопроект 13465 об использовании образовательного мобильного приложения «Мрія», а также использовании э-документа об образовании. Законопроект отклонен.

Инициаторы предлагали закрепить, чтобы владельцем персональных данных, которые будут обрабатываться в приложении «Мрія», было Минцифры. А распорядителем персональных данных в приложении «Мрія» – ГП «Дія».

В частности, предлагалось, чтобы в информационных системах в сфере образования обрабатывались персональные данные о поступающих в учебные заведения, участниках образовательного процесса, в том числе те, что содержатся в документах, удостоверяющих личность, документах об образовании, в том числе э-документах об образовании, об ученых званиях, сертификатах ВНО/НМТ, студенческих (ученических) билетах.

После провала голосования за приложение «Мрія» депутаты не смогли включить в повестку дня законопроект 14005 о цифровизации исполнительного производства.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что парламент переходит к рассмотрению во втором чтении законопроекта 11377 о Единой информационной системе социальной сферы. Также он провел короткое совещание с руководителями депутатских фракций.

Автор: Наталя Мамченко

