Нові судді будуть кращими, ніж ті судді, що є зараз – Вища рада правосуддя анонсувала «велике оновлення» суддівського корпусу

У Вищій раді правосуддя повідомили, що судді «нової генерації» зможуть побудувати «незалежну та авторитетну судову владу».

Джерело фото: ВРП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик 18 вересня анонсував «велике оновлення суддівського корпусу».

Як повідомив Григорій Усик, вже приблизно за два роки в Україні буде здійснювати правосуддя оновлений щонайменше на третину склад суддівського корпусу.

«Приблизно за два роки матимемо на третину оновлений склад суддівського корпусу. Це судді нової генерації. Це наш шанс побудувати незалежну, сильну й авторитетну судову владу, яка буде ближчою до людей. Судді не можуть існувати окремо від суспільства, але й суспільство не може існувати без судів», – розповів Григорій Усик.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.