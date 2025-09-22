Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Нові судді будуть кращими, ніж ті судді, що є зараз – Вища рада правосуддя анонсувала «велике оновлення» суддівського корпусу

07:45, 22 вересня 2025
У Вищій раді правосуддя повідомили, що судді «нової генерації» зможуть побудувати «незалежну та авторитетну судову владу».
Нові судді будуть кращими, ніж ті судді, що є зараз – Вища рада правосуддя анонсувала «велике оновлення» суддівського корпусу
Джерело фото: ВРП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик 18 вересня анонсував «велике оновлення суддівського корпусу».

Як повідомив Григорій Усик, вже приблизно за два роки в Україні буде здійснювати правосуддя оновлений щонайменше на третину склад суддівського корпусу.

«Приблизно за два роки матимемо на третину оновлений склад суддівського корпусу. Це судді нової генерації. Це наш шанс побудувати незалежну, сильну й авторитетну судову владу, яка буде ближчою до людей. Судді не можуть існувати окремо від суспільства, але й суспільство не може існувати без судів», розповів Григорій Усик.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд суддя ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З січня по липень 2025 року ЄСПЛ ухвалено 86 рішень у справах проти України на суму більше 119 млн грн – уряд

Мінфін попередив про фіскальні ризики для бюджету через необхідність виплачувати кошти за рішеннями Європейського суду з прав людини проти України.

«Забороняти народному депутату суміщати діяльність – дурниця»: Третьякова нагадала про свій законопроект

Галина Третьякова вважає, що незалежність народного депутата має забезпечуватися як оплатою, так і можливістю суміщати роботу.

Хто стане суддями Житомирського апеляційного суду – список переможців конкурсу

Рекомендації для призначення на посади суддів ВККС розгляне 29 вересня.

Нові судді будуть кращими, ніж ті судді, що є зараз – Вища рада правосуддя анонсувала «велике оновлення» суддівського корпусу

У Вищій раді правосуддя повідомили, що судді «нової генерації» зможуть побудувати «незалежну та авторитетну судову владу».

Конституційний Суд почав розгляд конституційності норми бюджету за 2024 рік про розрахунок окладів прокурорів, виходячи з «особливого» прожиткового мінімуму у 1600 грн

КСУ у вересні 2025 року почав розглядати справу щодо конституційності норми закону про бюджет за 2024 рік, за якою оклади прокурорів рахували, виходячи з «особливого» прожиткового мінімуму в 1600 грн

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео