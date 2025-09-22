Новые судьи будут лучше, чем те судьи, которые есть сейчас – Высший совет правосудия анонсировал «большое обновление» судейского корпуса

В Высшем совете правосудия сообщили, что судьи «нового поколения» смогут построить «независимую и авторитетную судебную власть».

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик 18 сентября анонсировал «большое обновление судейского корпуса».

Как сообщил Григорий Усик, уже примерно через два года в Украине будет осуществлять правосудие обновленный, по меньшей мере, на треть состав судейского корпуса.

«Приблизительно через два года у нас будет на треть обновленный состав судейского корпуса. Это судьи нового поколения. Это наш шанс построить независимую, сильную и авторитетную судебную власть, которая будет ближе к людям. Судьи не могут существовать отдельно от общества, но и общество не может существовать без судов», – рассказал Григорий Усик.

