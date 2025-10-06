Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Фото: CNN

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Очільниця виконавчого органу ЄС – Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – 6 жовтня постане перед Європейським парламентом, щоб захистити свою репутацію перед голосуванням за черговий вотум недовіри.

Як зазначає Politico, питання до неї виникають у зв'язку з торговельними угодами, ухваленням бюджету ЄС на наступні 7 років, а також проблемами з прозорістю її роботи на чолі Європейської комісії.

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії потрапила в новий скандал через видалене листування з Президентом Франції Еммануелем Макроном, який нібито просив її заблокувати торговельну угоду з країнами Латинської Америки (угода ЄС-МЕРКОСУР).

Соціал-демократична партія, ліберальна група «Оновлення» (Renew), Зелені та навіть частина правоцентристської Європейської народної партії самої Урсули фон дер Ляєн стурбовані її діяльністю. Ніхто з них не готовий зараз серйозно виступити проти неї, але мало хто виключає можливість оскарження її рішення в майбутньому.

З огляду на те, що потрібно лише 72 підписи від 720 депутатів Європарламенту, вотуми недовіри можуть стати буденністю.

У будь-якому разі, справа не лише у формальному вотумі довіри. Інші важливі питання другого терміну фон дер Ляєн цілком можуть вилитися в голосування щодо її керівництва виконавчим органом ЄС. Навіть якщо парламентське голосування не призведе до її усунення з посади, воно може серйозно її послабити, зазначає видання.

Нагадаємо, Суд ЄС 14 травня постановив, що Європейська комісія діяла неправомірно, відмовившись оприлюднити текстові повідомлення президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн генеральному директору Pfizer Альберту Бурлі в розпал пандемії перед укладенням ЄС угоди, за якою блок зобов'язався придбати до 1,8 мільярда доз вакцини Pfizer-BioNTech проти Covid-19 (скандал, відомий як Pfizergate).

Потім, як повідомляло The New York Times, Європейський Союз «не зміг знайти» листування глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з керівником компанії Pfizer, незважаючи на значний суспільний інтерес до справи та рішення Суду ЄС.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.