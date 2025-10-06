Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Фото: CNN

Глава исполнительного органа ЕС – Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 октября предстанет перед Европейским парламентом, чтобы защитить свою репутацию перед голосованием за очередной вотум недоверия.

Как отмечает Politico, вопросы к ней возникают в связи с торговыми соглашениями, принятием бюджета ЕС на следующие 7 лет, проблемами с прозрачностью ее работы во главе Европейской комиссии.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии попала в новый скандал из-за удаленной переписки с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, который якобы просил ее заблокировать торговое соглашение со странами Латинской Америки (соглашение ЕС-МЕРКОСУР).

Социал-демократическая партия, либеральная группа «Обновление», Зеленые и даже часть правоцентристской Европейской народной партии самой Урсулы фон дер Ляйен встревожены ее деятельностью. Никто из них не готов сейчас серьезно выступить против нее, но мало кто исключает возможность оспаривания ее решения в будущем.

Учитывая, что требуется всего 72 подписи от 720 депутатов Европарламента, вотумы недоверия могут стать обыденностью.

В любом случае, дело не только в формальном вотуме доверия. Другие важные вопросы второго срока фон дер Ляйен вполне могут вылиться в голосования относительно ее руководства исполнительным органом ЕС. Даже если парламентское голосование не приведет к ее отстранению от должности, оно может серьезно ее ослабить, отмечает издание.

Напомним, Суд ЕС 14 мая постановил, что Европейская комиссия действовала неправомерно, отказавшись обнародовать текстовые сообщения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен генеральному директору Pfizer Альберту Бурле в разгар пандемии перед заключением ЕС соглашения, по которому блок обязался приобрести до 1,8 миллиарда доз вакцины Pfizer-BioNTech против Covid-19 (скандал, известный как Pfizergate).

Затем, как сообщало The New York Times, Европейский Союз «не мог найти» переписку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с руководителем компании Pfizer, несмотря на значительный общественный интерес к делу и решение Суда ЕС.

Автор: Наталя Мамченко

