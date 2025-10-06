Практика судов
  1. Публикации
  2. / В мире

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

14:21, 6 октября 2025
Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.
Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен
Фото: CNN
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава исполнительного органа ЕС – Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 октября предстанет перед Европейским парламентом, чтобы защитить свою репутацию перед голосованием за очередной вотум недоверия.

Как отмечает Politico, вопросы к ней возникают в связи с торговыми соглашениями, принятием бюджета ЕС на следующие 7 лет, проблемами с прозрачностью ее работы во главе Европейской комиссии.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии попала в новый скандал из-за удаленной переписки с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, который якобы просил ее заблокировать торговое соглашение со странами Латинской Америки (соглашение ЕС-МЕРКОСУР).

Социал-демократическая партия, либеральная группа «Обновление», Зеленые и даже часть правоцентристской Европейской народной партии самой Урсулы фон дер Ляйен встревожены ее деятельностью. Никто из них не готов сейчас серьезно выступить против нее, но мало кто исключает возможность оспаривания ее решения в будущем.

Учитывая, что требуется всего 72 подписи от 720 депутатов Европарламента, вотумы недоверия могут стать обыденностью.

В любом случае, дело не только в формальном вотуме доверия. Другие важные вопросы второго срока фон дер Ляйен вполне могут вылиться в голосования относительно ее руководства исполнительным органом ЕС. Даже если парламентское голосование не приведет к ее отстранению от должности, оно может серьезно ее ослабить, отмечает издание.

Напомним, Суд ЕС 14 мая постановил, что Европейская комиссия действовала неправомерно, отказавшись обнародовать текстовые сообщения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен генеральному директору Pfizer Альберту Бурле в разгар пандемии перед заключением ЕС соглашения, по которому блок обязался приобрести до 1,8 миллиарда доз вакцины Pfizer-BioNTech против Covid-19 (скандал, известный как Pfizergate).

Затем, как сообщало The New York Times, Европейский Союз «не мог найти» переписку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с руководителем компании Pfizer, несмотря на значительный общественный интерес к делу и решение Суда ЕС.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Европарламент Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва