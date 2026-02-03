КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет ВРУ з питань економічного розвитку рекомендує Парламенту прийняти в другому читанні та в цілому Проект Закону про основні засади державного нагляду (контролю) (реєстр. № 14030).

Депутати вже отримали всі необхідні погодження та висновки та затвердили порівняльну таблицю.

Проектом Закону запропоновано удосконалення засад державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо:

запровадження аудиту діяльності суб’єкта господарювання;

встановлення права органів державного нагляду (контролю) звертатися до суду у разі створення перешкод суб’єктами господарювання під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);

залучення громадськості до розгляду звернень суб’єктів господарювання щодо оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб та рішень органів державного нагляду (контролю), створення інституту громадських рад з питань державного нагляду (контролю), запровадження уніфікованої процедури оскарження розпорядчих документів та рішень щодо застосування санкцій, які приймаються посадовими особами органів державного нагляду (контролю);

проведення органами державного нагляду (контролю) навчальних заходів для суб’єктів господарювання щодо управління небезпеками (ризиками), роз’яснення причин їх виникнення, навчання управлінню ризиками з метою профілактики порушень та спрямування діяльності суб’єктів господарювання на відвернення небезпек;

врегулювання можливості суб’єктів господарювання на законне відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, експлуатації будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єктом господарювання після повного або часткового зупинення;

встановлення можливості збільшення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) відносно суб’єктів господарювання, діяльність яких віднесена до середнього та незначного ступенів ризику, на період дії укладеного суб’єктом господарювання договору страхування відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно навколишньому природному середовищу, життю, здоров’ю та майну третіх осіб унаслідок порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства.

Також будуть виключені із Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» положення щодо порядку контролю органами ліцензування за суб’єктами господарювання.

В Кодексі адміністративного судочинства України пропонується визначити процедуру скороченого провадження у справах за зверненнями органів державного нагляду (контролю) до суду.

Для цього КАСУ доповнять статтею 283-3 «Особливості провадження у справах за зверненням органів державного нагляду (контролю)».

Провадження у справах за зверненням органів державного нагляду (контролю) буде здійснюватися на підставі позовної заяви таких органів про:

1) вжиття заходів реагування у випадках та з підстав, передбачених законом, зокрема щодо тимчасового повного або часткового припинення (зупинення) виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єктами господарювання, до підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) та фізичних осіб – підприємців, у яких під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення у відповідній сфері державного нагляду (контролю);

2) зобов’язання відповідача допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) відповідно до закону.

Позовна заява подається до суду першої інстанції протягом п’яти робочих днів з дня виникнення підстав, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності.

Суд ухвалою відмовляє у відкритті провадження за позовною заявою, якщо:

1) заявлено вимогу, не передбачену статтею 283-3;

2) в поданих до суду матеріалах убачається спір про право.

Постановлення ухвали про відмову у відкритті провадження за позовною заявою унеможливлює повторне звернення заявника з такою самою позовною заявою.

Ухвалу про відмову у відкритті провадження за позовною заявою може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом трьох робочих днів з моменту її постановлення.

Адміністративна справа, визначена статтею 283-3, вирішується судом протягом десяти робочих днів з дня відкриття провадження у такій справі.

Рішення суду у цих справах підлягають негайному виконанню. Апеляційні скарги на судові рішення у справах, визначених цією статтею, можуть подаватися сторонами протягом десяти робочих днів з дня їх проголошення. Подання апеляційної скарги на рішення суду не перешкоджає його виконанню.

Суд апеляційної інстанції розглядає справу в п’ятиденний строк після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Особа має право подати заяву про скасування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), застосованих судом за результатом розгляду адміністративної справи, якщо обставини, які стали підставою для вжиття заходів реагування, перестали існувати або усунуті, що підтверджується відповідними доказами та/або актом, складеним за результатами здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері.

Така заява подається до адміністративного суду, який прийняв постанову про застосування відповідних заходів реагування щодо державного нагляду (контролю).

Заява про скасування заходів реагування, які застосовано за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю), підлягає розгляду та вирішенню суддею одноособово з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, протягом трьох днів з дня отримання судом такої заяви.

Неприбуття у судове засідання осіб, яким належним чином повідомлено про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду такої заяви. У разі якщо суд дійде висновку щодо можливості ухвалення судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, заява про скасування заходів реагування розглядається у порядку письмового провадження.

За результатами розгляду заяви про скасування заходів реагування суд постановляє ухвалу про задоволення заяви або про відмову в її задоволенні, яка не підлягає оскарженню. Відмова у задоволенні заяви про скасування заходів реагування не перешкоджає повторному зверненню особи до суду із заявою про скасування заходів реагування, які застосовано за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Від сплати судового збору під час розгляду таких справ в судах першої інстанції звільнять органи державного нагляду (контролю) – у справах, що розглядаються судами щодо застосування санкцій за результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю), якщо розпорядчі документи не були оскаржені у судовому порядку, щодо вжиття заходів реагування у випадках та з підстав, передбачених законом, до підприємств, установ, організацій 70 (юридичних осіб) та фізичних осіб – підприємців, у яких під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення у відповідній сфері державного нагляду (контролю), та щодо зобов’язання відповідача допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.