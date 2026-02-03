КАСУ дополнят специальными нормами для обращений в суд органов государственного надзора

Проект закона № 14030 устанавливает специальную процедуру для исков органов государственного надзора о применении мер реагирования и обеспечении доступа к проверке, с четко определенным перечнем оснований.

Комитет ВРУ по вопросам экономического развития рекомендует Парламенту принять во втором чтении и в целом Проект Закона об основных принципах государственного надзора (контроля) (рег. № 14030).

Депутаты уже получили все необходимые согласования и заключения и утвердили сравнительную таблицу.

Проектом Закона предложено совершенствование основ государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» относительно:

введения аудита деятельности субъекта хозяйствования;

установления права органов государственного надзора (контроля) обращаться в суд в случае создания препятствий субъектами хозяйствования при осуществлении мероприятий государственного надзора (контроля);

привлечения общественности к рассмотрению обращений субъектов хозяйствования относительно обжалования действий (бездействия) должностных лиц и решений органов государственного надзора (контроля), создания института общественных советов по вопросам государственного надзора (контроля), введения унифицированной процедуры обжалования распорядительных документов и решений о применении санкций, которые принимаются должностными лицами органов государственного надзора (контроля);

проведения органами государственного надзора (контроля) учебных мероприятий для субъектов хозяйствования относительно управления опасностями (рисками), разъяснения причин их возникновения, обучения управлению рисками с целью профилактики нарушений и направления деятельности субъектов хозяйствования на предотвращение опасностей;

урегулирования возможности субъектов хозяйствования на законное восстановление производства (изготовления) или реализации продукции, выполнения работ, эксплуатации домов, зданий, сооружений и их частей, машин и механизмов, предоставления услуг субъектом хозяйствования после полного или частичного прекращения;

установления возможности увеличения периодичности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) относительно субъектов хозяйствования, деятельность которых отнесена к среднему и незначительному степеням риска, на период действия заключенного субъектом хозяйствования договора страхования ответственности за ущерб, который может быть причинен окружающей природной среде, жизни, здоровью и имуществу третьих лиц вследствие нарушения субъектом хозяйствования требований законодательства.

Также будут исключены из Закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» положения относительно порядка контроля органами лицензирования за субъектами хозяйствования.

В Кодексе административного судопроизводства Украины предлагается определить процедуру сокращенного производства в делах по обращениям органов государственного надзора (контроля) в суд.

Для этого КАСУ дополнят статьей 283-3 «Особенности производства в делах по обращению органов государственного надзора (контроля)».

Производство в делах по обращению органов государственного надзора (контроля) будет осуществляться на основании искового заявления таких органов о:

1. Применении мер реагирования в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, в частности относительно временного полного или частичного прекращения (остановления) производства (изготовления) или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, домов, зданий, сооружений и их частей, машин и механизмов, предоставления услуг субъектами хозяйствования, к предприятиям, учреждениям, организациям (юридическим лицам) и физическим лицам – предпринимателям, у которых при осуществлении мероприятий государственного надзора (контроля) выявлено нарушение в соответствующей сфере государственного надзора (контроля);

2. Обязательстве ответчика допустить должностных лиц органов государственного надзора (контроля) к осуществлению мероприятий государственного надзора (контроля в соответствии с законом.

Исковое заявление подается в суд первой инстанции в течение пяти рабочих дней с дня возникновения оснований, обусловливающих обращение в суд, по общим правилам подсудности.

Суд определением отказывает в открытии производства по исковому заявлению, если:

1. заявлено требование, не предусмотренное статьей 283-3;

2. в представленных в суд материалы усматривается спор о праве.

Вынесение определения об отказе в открытии производства по исковому заявлению исключает повторное обращение заявителя с таким же исковым заявлением.

Определение об отказе в открытии производства по исковому заявлению может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение трех рабочих дней с момента его вынесения.

Административное дело, определенное статьей 283-3, решается судом в течение десяти рабочих дней с дня открытия производства в таком деле.

Решения суда в этих делах подлежат немедленному исполнению. Апелляционные жалобы на судебные решения в делах, определенных этой статьей, могут подаваться сторонами в течение десяти рабочих дней с дня их провозглашения. Подача апелляционной жалобы на решение суда не препятствует его исполнению.

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пятидневный срок после окончания срока на апелляционное обжалование.

Лицо имеет право подать заявление о отмене мер реагирования в отношении государственного надзора (контроля), примененных судом по результатам рассмотрения административного дела, если обстоятельства, ставшие основанием для применения мер реагирования, перестали существовать или устранены, что подтверждается соответствующими доказательствами и/или актом, составленным по результатам осуществления внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в соответствующей сфере.

Такое заявление подается в административный суд, который принял постановление о применении соответствующих мер реагирования относительно государственного надзора (контроля).

Заявление о отмене мер реагирования, примененных по результатам осуществления мероприятий государственного надзора (контроля), подлежит рассмотрению и разрешению судьей единолично с уведомлением лиц, участвующих в деле, в течение трех дней с дня получения судом такого заявления.

Неявка в судебное заседание лиц, которым надлежащим образом сообщено о времени и месте рассмотрения дела, не препятствует рассмотрению такого заявления. В случае если суд придет к выводу о возможности принятия судебного решения без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле, заявление о отмене мер реагирования рассматривается в порядке письменного производства.

По результатам рассмотрения заявления об отмене мер реагирования суд выносит определение о удовлетворении заявления или об отказе в его удовлетворении, которое не подлежит обжалованию. Отказ в удовлетворении заявления об отмене мер реагирования не препятствует повторному обращению лица в суд с заявлением об отмене мер реагирования, примененных по результатам осуществления мероприятий государственного надзора (контроля).

От уплаты судебного сбора при рассмотрении таких дел в судах первой инстанции освобождаются органы государственного надзора (контроля) – в делах, которые рассматриваются судами относительно применения санкций по результатам осуществленных мероприятий государственного надзора (контроля), если распорядительные документы не были обжалованы в судебном порядке, относительно применения мер реагирования в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, к предприятиям, учреждениям, организациям (юридическим лицам) и физическим лицам – предпринимателям, у которых при осуществлении мероприятий государственного надзора (контроля) выявлено нарушение в соответствующей сфере государственного надзора (контроля), и относительно обязания ответчика допустить должностных лиц органов государственного надзора (контроля) к осуществлению мероприятий государственного надзора (контроля).

