Дезертирство, СЗЧ, невиконання наказу: в Комітетах Верховної Ради розглядають можливість пом’якшення покарання за військові злочини.

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу проведе чергове засідання, на якому розгляне можливість прийняття законопроєкту № 14213 від 14.11.2025 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо надання можливості призначення військовослужбовцям більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, або звільнення від його відбування з випробуванням.

Законопроєктом передбачається внесення змін до статей 69 (Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом) та 75 (Звільнення від відбування покарання з випробуванням) Кримінального кодексу України.

Військові кримінальні правопорушення, передбачені статтями 403, 405, 407, 408, 429, виключать з переліку винятків, до яких не можуть бути застосовані обставини, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення або звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Чинна редакція статей 69 та 75 Кримінального кодексу України не дозволяє застосування пом’якшувальних обставин або звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо військовослужбовців, які вчинили військові кримінальні правопорушення, передбачені статтями 403, 405, 407, 408 та 429 Кримінального кодексу України.

— Невиконання наказу. Ст. 405 КК — Погроза або насильство щодо начальника.

— Погроза або насильство щодо начальника. Ст. 407 КК — Самовільне залишення військової частини.

— Самовільне залишення військової частини. Ст. 408 КК — Дезертирство.

— Дезертирство. Ст. 429 КК — Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю.

На думку ініціаторів законопроєкту запропоновані зміни відновлюють можливість суду застосовувати принцип індивідуалізації покарання з урахуванням характеру та ступеня тяжкості вчиненого правопорушення, особи винного, а також інших обставин, що мають істотне значення для призначення справедливого покарання.

13 грудня 2022 року Верховною Радою України було ухвалено Закон України №2839-IX, яким внесено зміни до статей 69 та 75 Кримінального кодексу України. Зазначеними змінами було виключено можливість призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, а також звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо окремих складів військових кримінальних правопорушень. Метою таких обмежень було посилення військової дисципліни та зменшення кількості військових правопорушень.

Однак, як зазначають ініціатори нового законопроєкту, згідно з відкритими статистичними даними, кількість кримінальних проваджень за цими статтями не лише не зменшилася, а й продовжує зростати. Це свідчить про те, що відповідні зміни не досягли своєї превентивної мети, натомість призвели до втрати можливості індивідуалізувати покарання та враховувати реальні обставини правопорушення.

Практика повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, свідчить, що значна частина з них після вчинення порушення прагне повернутися до виконання службових обов’язків.

Автори законопроєкту запевняють, що відновлення можливості застосування положень статей 69 і 75 Кримінального кодексу України щодо військовослужбовців у визначених випадках дозволить здійснювати справедливу індивідуалізацію покарання, а також сприятиме збереженню людського потенціалу Збройних Сил України.

Основними цілями законопроєкту називаються:

1) забезпечення можливості врахування пом’якшувальних обставин та індивідуалізації покарання для військовослужбовців, які вчинили правопорушення за вказаними статтями;

2) надання права на звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадках, коли обставини суттєво знижують ступінь тяжкості правопорушення;

3) гуманізація кримінального законодавства у частині, що стосується військовослужбовців, без послаблення військової дисципліни;

4) забезпечення справедливого та адекватного реагування на конкретні обставини кожного випадку;

5) забезпечення справедливого підходу до військовослужбовців, які вчинили правопорушення в умовах надзвичайного психологічного чи фізичного навантаження.

Важливо зазначити, ці зміни не скасовують дисциплінарної відповідальності та не послаблюють військової дисципліни, а лише дозволяють застосовувати пом'якшувальні обставини у випадках, де це виправдано.

Комітет з питань свободи слова прийняв рішення запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань з питань правоохоронної діяльності рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти законопроєкт (реєстр. № 14213) за основу.

Комітет з питань бюджету радить профільному комітету опрацювати положення законопроєкту з Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України в межах наданих повноважень щодо забезпечення обороноздатності, розвитку, застосування та виконання завдань складовими сил оборони, зокрема щодо заходів мобілізації (демобілізації) у Збройних Силах України, інших військових формуваннях.

