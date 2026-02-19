Дезертирство, СЗЧ, невыполнение приказа: в Комитетах Верховной Рады рассматривают возможность смягчения наказания за военные преступления

В парламенте признают — жесткие наказания для военнослужащих не достигли превентивной цели.

Фото: Генштаб

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз проведет очередное заседание, на котором рассмотрит возможность принятия законопроекта № 14213 от 14.11.2025 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно предоставления возможности назначать военнослужащим более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, либо освобождать от его отбывания с испытанием.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в статьи 69 (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом) и 75 (Освобождение от отбывания наказания с испытанием) Уголовного кодекса Украины.

Военные уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 403, 405, 407, 408, 429, исключат из перечня исключений, к которым не могут применяться обстоятельства, смягчающие наказание и существенно снижающие степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, либо освобождение от отбывания наказания с испытанием.

Действующая редакция статей 69 и 75 Уголовного кодекса Украины не допускает применения смягчающих обстоятельств или освобождения от отбывания наказания с испытанием в отношении военнослужащих, совершивших военные уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 403, 405, 407, 408 и 429 Уголовного кодекса Украины.

По мнению инициаторов законопроекта, предлагаемые изменения восстанавливают возможность суда применять принцип индивидуализации наказания с учетом характера и степени тяжести совершенного правонарушения, личности виновного, а также иных обстоятельств, имеющих существенное значение для назначения справедливого наказания.

13 декабря 2022 года Верховной Радой Украины был принят Закон Украины №2839-IX, которым внесены изменения в статьи 69 и 75 Уголовного кодекса Украины. Указанными изменениями была исключена возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, а также освобождения от отбывания наказания с испытанием в отношении отдельных составов военных уголовных правонарушений. Целью таких ограничений было усиление воинской дисциплины и уменьшение количества военных правонарушений.

Однако, как отмечают инициаторы нового законопроекта, согласно открытым статистическим данным, количество уголовных производств по этим статьям не только не уменьшилось, но и продолжает расти. Это свидетельствует о том, что соответствующие изменения не достигли своей превентивной цели, а напротив привели к утрате возможности индивидуализировать наказание и учитывать реальные обстоятельства правонарушения.

Практика возвращения военнослужащих, которые самовольно оставили воинскую часть, свидетельствует о том, что значительная часть из них после совершения нарушения стремится вернуться к исполнению служебных обязанностей.

Авторы законопроекта заверяют, что восстановление возможности применения положений статей 69 и 75 Уголовного кодекса Украины в отношении военнослужащих в определенных случаях позволит осуществлять справедливую индивидуализацию наказания, а также будет способствовать сохранению человеческого потенциала Вооруженных Сил Украины.

Основными целями законопроекта называются:

обеспечение возможности учета смягчающих обстоятельств и индивидуализации наказания для военнослужащих, совершивших правонарушения по указанным статьям; предоставление права на освобождение от отбывания наказания с испытанием в случаях, когда обстоятельства существенно снижают степень тяжести правонарушения; гуманизация уголовного законодательства в части, касающейся военнослужащих, без ослабления воинской дисциплины; обеспечение справедливого и адекватного реагирования на конкретные обстоятельства каждого случая; обеспечение справедливого подхода к военнослужащим, совершившим правонарушение в условиях чрезвычайной психологической или физической нагрузки.

Важно отметить, что данные изменения не отменяют дисциплинарной ответственности и не ослабляют воинскую дисциплину, а лишь позволяют применять смягчающие обстоятельства в случаях, когда это оправдано.

Комитет по вопросам свободы слова ранее принял решение предложить Комитету Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект (реестр. № 14213) за основу.

Комитет по вопросам бюджета рекомендует профильному комитету проработать положения законопроекта с Министерством обороны Украины и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины в пределах предоставленных полномочий по обеспечению обороноспособности, развитию, применению и выполнению задач составляющими сил обороны, в частности по вопросам мобилизации (демобилизации) в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях.

