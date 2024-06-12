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У заступника Андрія Костіна Дмитра Вербицького «Схеми» знайшли незадеклароване майно – чому Генпрокурор не відповідає за доброчесність своїх підлеглих

12:27, 12 червня 2024
Щодо майна профільного заступника Андрія Костіна з питань взаємодії із бізнесом Дмитра Вербицького оприлюднили вже два розслідування, однак Генпрокурор досі не відреагував
У заступника Андрія Костіна Дмитра Вербицького «Схеми» знайшли незадеклароване майно – чому Генпрокурор не відповідає за доброчесність своїх підлеглих
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Щодо майна профільного заступника Андрія Костіна з питань взаємодії із бізнесом Дмитра Вербицького оприлюднили вже два розслідування, однак Генпрокурор досі не відреагував

В Офісі Генерального прокурора заступник Дмитро Вербицький відповідає за питання, пов'язані з протидією економічним злочинам, ухиленням від сплати податків, а також із захистом інвестицій. Тобто, за дуже складну і важливу для інтеграції до ЄС тематику. Нагадаємо, що на початку 2024 року РНБО доручило Офісу Генпрокурора розібратися з безпідставними обшуками у бізнесу та вилученням майна, однак про результати поки невідомо.

Отже, фігура заступника в ОГП з питань інвестицій має бути бездоганною, аби ні в кого, зокрема, й у міжнародних партнерів, не виникало питань стосовно доброчесності такого посадовця.

Однак стосовно Дмитра Вербицького оприлюднено вже два журналістські розслідування «Схем», а реакції Генерального прокурора Андрія Костіна – досі немає (незважаючи на затверджений ним 29 грудня 2022 року Порядок проведення таємної перевірки доброчесності прокурора).

Так, журналісти проекту «Схеми» з’ясували, що дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького у 2024-му році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

Як повідомляється у розслідуванні, вона придбала будинок в елітному котеджному містечку «Коник» в Києві площею 240 квадратних метрів ринковою вартістю 1,2 мільйони доларів (48 мільйонів гривень) та автомобіль Porsche Macan T 2023 року випуску вартістю 100 тисяч доларів (близько 4 мільйони гривень).
Крім того, судячи з її публікацій в соцмережах вона також стала власницею салону краси у столиці. При цьому, її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття склав трохи більше 360 тисяч гривень.

Заступник генпрокурора Дмитро Вербицький офіційно розлучений. Про те, що він перебуває у стосунках з цією дівчиною свідчать її публікації в соцмережах та камери спостережень, які фіксують їхнє спільне пересування на згаданому новому Porsche.
Втім, Дмитро Вербицький не відобразив її майно в своїй декларації.

До цього, у травні, журналісти «Схем» з’ясували, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку «Коник» в Києві, який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що у 6 разів менше за його ринкову вартість. 

В свою чергу, ще у грудні 2022 року Андрій Костін затвердив своїм наказом порядок перевірки доброчесності прокурорів, відповідно до якого кожен прокурор щороку з 1 січня по 31 березня (включно) зобов'язаний особисто шляхом заповнення на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора подати Декларацію доброчесності. У ній він зокрема повинен підтвердити, що не порушував законодавство про запобігання корупції.

Однак, судячи з розслідувань «Схем», Андрій Костін не цікавився такою декларацією у свого підлеглого, що викликає запитання стосовно спроможності Генпрокурора слідкувати за дотриманням стандартів доброчесності прокурорів, на яких повсякчас наполягають міжнародні партнери України.

Джерело: Радіо Свобода

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