Правила поведінки в суді: що треба знати

Українцям нагадали, як правильно поводити себе у суді.

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Черкаський апеляційний суд нагадав громадянам правила поведінки в суді. Про це повідомили у пресслужбі суду.

Суд – це місце, де вирішуються важливі питання, пов'язані з правами та свободами людей. Тому важливо, щоб усі, хто перебуває в суді, поводилися гідно та з повагою до інших. Ось кілька правил, які допоможуть вам поводитися правильно в суді:

Правила поведінки в суді

▪ Одягайтеся охайно та скромно. Уникайте одягу, який може бути розцінений як неповажний до суду, наприклад, шортів, майок, топів з відкритими плечима, тощо.

▪ Вимкніть мобільний телефон або поставте його на віброрежим. Не можна використовувати телефон під час судового засідання.

▪ Прийдіть до суду заздалегідь. Це допоможе вам уникнути зайвого хвилювання та дасть вам час ознайомитися з порядком проведення судового засідання.

▪ Майте при собі всі необхідні документи. До них можуть входити паспорт, ордер, позовна заява, докази, тощо.

Під час судового засідання:

Встаньте при вході судді або колегії суддів до зали судового засідання.

Звертайтеся до судді словами «Ваша честь».

Під час виступу судді, прокурора, адвоката або інших учасників судового процесу не перебивайте їх.

Говоріть чітко та лаконічно.

Не висловлюйте свої емоції.

Не їжте, не пийте та не жуйте гумку.

Не шуміть і не розмовляйте з іншими людьми.

Не фотографуйте та не знімайте відео без дозволу суду.

Якщо вам потрібно вийти із зали судового засідання, попросіть дозволу у судді.

Після судового засідання:

- Подякуйте судді за його час.

- Залишайтеся ввічливими та стриманими.

Важливо пам'ятати:

- Суддя має право вивести з зали судового засідання будь-кого, хто порушує правила поведінки.

- За неповагу до суду може бути накладено штраф або адміністративний арешт.

- Дотримуючись цих правил, ви допоможете забезпечити порядок у суді та продемонструєте свою повагу до судової влади.

Окрім вищезазначеного, ось ще кілька порад, які допоможуть вам поводитися правильно в суді:

- Будьте пунктуальними. Не запізнюйтеся на судове засідання.

- Будьте ввічливими з усіма, з ким ви спілкуєтесь у суді.

- Будьте уважні до того, що відбувається в судовому засіданні.

- Не соромтеся задавати питання, якщо ви чогось не розумієте.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зробити свій візит до суду максимально комфортним для себе та інших.

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