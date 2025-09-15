Конституційний вимір діяльності ВККС на шляху до ЄС – відбувся тематичний захід

У ВККС обговорили конкурсний добір та оцінку суддів.

У межах спільного проекту Конституційного Суду України і Національної школи суддів України, що був започаткований у квітні 2022 року і має на меті просвітницьку місію, відбулася онлайн-лекція на тему «Конституційний вимір діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на шляху до Європейського Союзу».

Участь у заході взяли судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко, Галина Юровська, судді судів системи судоустрою, представники Національної школи суддів України, адвокати, науковці, викладачі, студенти, аспіранти закладів вищої освіти та вихованці Малої академії наук.

Доповідачем виступив член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Комісія) Віталій Гацелюк, який ознайомив слухачів із конституційними аспектами діяльності Комісії, її статусом, складом, принципами формування, та значенням її роботи у контексті євроінтеграційного процесу України.

Він детально розповів про повноваження органу суддівського врядування, який діє на постійній основі у системі правосуддя України, і є відповідальним за добір і кваліфікаційне оцінювання суддів. Віталій Гацелюк підкреслив, що формування професійного і доброчесного суддівського корпусу, сприяння професійному розвитку суддів є ключовими функціями Комісії, а головна мета цього – забезпечення безперервного доступу громадян до правосуддя.

Зосередив увагу на розумінні процесу добору кандидатів, які ще не обіймають посаду судді, і процедури кваліфікаційного оцінювання чинних суддів. Він наголосив, що різновидом кваліфікаційного оцінювання є участь суддів або кандидатів на цю посаду у конкурсі. Після змін до Конституції України у 2016 році, і відповідного законодавства, єдиним шляхом за результатами якого можна обійняти суддівську посаду є конкурс, підкреслив промовець.

За його словами, кваліфікаційне оцінювання надає можливість визначити професійний рівень судді та здатність ним здійснювати правосуддя у суді відповідного рівня.

Доповідач розповів про взаємодію з Національною школою суддів України, в якій кандидати та судді проходять відповідну підготовку для підтримання кваліфікації, отримання практичних навичок роботи з урахуванням їхнього досвіду, рівня і спеціалізації суду, в якому вони працюють, та індивідуальних потреб.

Він також наголосив, що Комісія співпрацює із Громадською радою доброчесності, яка є незалежним громадським органом, що сприяє Комісії в оцінюванні чинних суддів, кандидатів на посаду судді за критеріями професійної етики та доброчесності. До її складу входять правозахисники громадських об’єднань, науковці-правники, адвокати та ін.

Віталій Гацелюк зазначив, що допоміжним органом Комісії є Громадська рада міжнародних експертів, яка сприяє їй у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного cуду.

Окрему увагу було приділено добору кандидатів 2025 року на 1800 вакантних посад.

