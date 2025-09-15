Практика судів
  1. Суд інфо

Конституційний вимір діяльності ВККС на шляху до ЄС – відбувся тематичний захід

18:04, 15 вересня 2025
У ВККС обговорили конкурсний добір та оцінку суддів.
Конституційний вимір діяльності ВККС на шляху до ЄС – відбувся тематичний захід
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У межах спільного проекту Конституційного Суду України і Національної школи суддів України, що був започаткований у квітні 2022 року і має на меті просвітницьку місію, відбулася онлайн-лекція на тему «Конституційний вимір діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на шляху до Європейського Союзу».

Участь у заході взяли судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко, Галина Юровська, судді судів системи судоустрою, представники Національної школи суддів України, адвокати, науковці, викладачі, студенти, аспіранти закладів вищої освіти та вихованці Малої академії наук.

Доповідачем виступив член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Комісія) Віталій Гацелюк, який ознайомив слухачів із конституційними аспектами діяльності Комісії, її статусом, складом, принципами формування, та значенням її роботи у контексті євроінтеграційного процесу України.

Він детально розповів про повноваження органу суддівського врядування, який діє на постійній основі у системі правосуддя України, і є відповідальним за добір і кваліфікаційне оцінювання суддів. Віталій Гацелюк підкреслив, що формування професійного і доброчесного суддівського корпусу, сприяння професійному розвитку суддів є ключовими функціями Комісії, а головна мета цього – забезпечення безперервного доступу громадян до правосуддя.

Зосередив увагу на розумінні процесу добору кандидатів, які ще не обіймають посаду судді, і процедури кваліфікаційного оцінювання чинних суддів. Він наголосив, що різновидом кваліфікаційного оцінювання є участь суддів або кандидатів на цю посаду у конкурсі. Після змін до Конституції України у 2016 році, і відповідного законодавства, єдиним шляхом за результатами якого можна обійняти суддівську посаду є конкурс, підкреслив промовець.

За його словами, кваліфікаційне оцінювання надає можливість визначити професійний рівень судді та здатність ним здійснювати правосуддя у суді відповідного рівня.

Доповідач розповів про взаємодію з Національною школою суддів України, в якій кандидати та судді проходять відповідну підготовку для підтримання кваліфікації, отримання практичних навичок роботи з урахуванням їхнього досвіду, рівня і спеціалізації суду, в якому вони працюють, та індивідуальних потреб.

Він також наголосив, що Комісія співпрацює із Громадською радою доброчесності, яка є незалежним громадським органом, що сприяє Комісії в оцінюванні чинних суддів, кандидатів на посаду судді за критеріями професійної етики та доброчесності. До її складу входять правозахисники громадських об’єднань, науковці-правники, адвокати та ін.

Віталій Гацелюк зазначив, що допоміжним органом Комісії є Громадська рада міжнародних експертів, яка сприяє їй у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного cуду.

Окрему увагу було приділено добору кандидатів 2025 року на 1800 вакантних посад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансування судової влади у 2026 році збільшать на 100 млн за загальним фондом і на 800 млн за спецфондом – хоча ВРП пропонувала збільшити на 16,2 млрд грн

Водночас Кабміну врахував у повному обсязі потребу у капітальних видатках ВАКС та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі і передбачив видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – СОАС та СААС.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Військова частина відмовила у виплаті 1 млн грн за постановою про «контракт 18-24», бо військовослужбовцям офіцерського складу така винагорода не виплачується – що вирішив суд

У березні 2022 року чоловік у віці до 25 років почав службу, дослужив до офіцерського звання, отримав травму, пов'язану із захистом Батьківщини, але йому відмовили у виплаті винагороди за постановою про «контракт 18-24» – суд частково задовольнив його позов.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

На місцеві та апеляційні суди і установи ДСА в бюджеті 2026 року не вистачає 15,5 млрд грн – Вища рада правосуддя

Крім того, Мінфін пропонує передбачити 10 млн грн у 2026 році на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя – в той час як потрібно 2,3 млрд грн.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції