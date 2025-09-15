Практика судов
Конституционное измерение деятельности ВККС на пути к ЕС – состоялось тематическое мероприятие

18:04, 15 сентября 2025
В ВККС обсудили конкурсный отбор и оценку судей.
Конституционное измерение деятельности ВККС на пути к ЕС – состоялось тематическое мероприятие
В рамках совместного проекта Конституционного Суда Украины и Национальной школы судей Украины, который был начат в апреле 2022 года и имеет просветительскую миссию, состоялась онлайн-лекция на тему «Конституционное измерение деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины на пути к Европейскому Союзу».

В мероприятии приняли участие судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко, Галина Юровская, судьи судов системы судоустройства, представители Национальной школы судей Украины, адвокаты, ученые, преподаватели, студенты, аспиранты высших учебных заведений и воспитанники Малой академии наук.

Докладчиком выступил член Высшей квалификационной комиссии судей Украины (Комиссия) Виталий Гацелюк, который ознакомил слушателей с конституционными аспектами деятельности Комиссии, ее статусом, составом, принципами формирования и значением ее работы в контексте евроинтеграционного процесса Украины.

Он подробно рассказал о полномочиях органа судейского управления, который действует на постоянной основе в системе правосудия Украины и отвечает за отбор и квалификационную оценку судей. Виталий Гацелюк подчеркнул, что формирование профессионального и добропорядочного судейского корпуса, содействие профессиональному развитию судей являются ключевыми функциями Комиссии, а главная цель этого – обеспечение непрерывного доступа граждан к правосудию.

Сосредоточил внимание на понимании процесса отбора кандидатов, которые еще не занимают должность судьи, и процедуры квалификационной оценки действующих судей. Он подчеркнул, что разновидностью квалификационной оценки является участие судей или кандидатов на эту должность в конкурсе. После изменений в Конституцию Украины в 2016 году и соответствующее законодательство, единственным путем, по результатам которого можно занять судейскую должность, является конкурс, подчеркнул докладчик.

По его словам, квалификационная оценка дает возможность определить профессиональный уровень судьи и его способность осуществлять правосудие в суде соответствующего уровня.

Докладчик рассказал о взаимодействии с Национальной школой судей Украины, в которой кандидаты и судьи проходят соответствующую подготовку для поддержания квалификации, получения практических навыков работы с учетом их опыта, уровня и специализации суда, в котором они работают, и индивидуальных потребностей.

Он также подчеркнул, что Комиссия сотрудничает с Общественным советом добропорядочности, который является независимым общественным органом, содействующим Комиссии в оценке действующих судей, кандидатов на должность судьи по критериям профессиональной этики и добропорядочности. В его состав входят правозащитники общественных объединений, ученые-юристы, адвокаты и др.

Виталий Гацелюк отметил, что вспомогательным органом Комиссии является Общественный совет международных экспертов, который содействует ей в подготовке решений по вопросам назначения на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Особое внимание было уделено отбору кандидатов 2025 года на 1800 вакантных должностей.

