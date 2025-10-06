Практика судів
  1. Суд інфо

Судді Верховного Суду обговорили з головою Касаційного Суду Туреччини особливості функціонування судових систем держав

13:40, 6 жовтня 2025
Під час зустрічі голова Верховного Суду Станіслав Кравченко розповів про стан роботи української судової системи в умовах війни, її основні досягнення і ключові виклики, з якими доводиться стикатися.
Судді Верховного Суду обговорили з головою Касаційного Суду Туреччини особливості функціонування судових систем держав
Фото: supreme.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Представники Верховного Суду здійснили робочий візит до Касаційного Суду Туреччини. Метою візиту стало зміцнення двосторонніх відносин між найвищими судовими інстанціями України й Туреччини, розширення співпраці та обмін професійним досвідом. Про це повідомив Верховний Суд.

До складу української делегації ввійшли голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, суддя Великої Палати ВС Олександр Банасько, суддя ВС у Касаційному адміністративному суді Семен Стеценко, суддя ВС у Касаційному господарському суді Володимир Погребняк, суддя ВС у Касаційному кримінальному суді Олександр Ємець, суддя ВС у Касаційному цивільному суді Андрій Зайцев і головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва ВС Артем Ніколаєнко.

Під час зустрічі з головою Касаційного Суду Туреччини Омером Керкезом сторони поділилися напрацюваннями та обговорили особливості функціонування судових систем обох держав. При цьому Станіслав Кравченко поінформував колег про стан роботи української судової системи в умовах війни, її основні досягнення і ключові виклики, з якими доводиться стикатися.

Крім того, в межах візиту відбулися зустрічі української делегації з головою 3-ї цивільної палати Касаційного Суду Туреччини та суддями цієї палати, а також із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці Нариманом Джеляловим.

Фото: supreme.court.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд Туреччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду