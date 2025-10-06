Судді Верховного Суду обговорили з головою Касаційного Суду Туреччини особливості функціонування судових систем держав

Під час зустрічі голова Верховного Суду Станіслав Кравченко розповів про стан роботи української судової системи в умовах війни, її основні досягнення і ключові виклики, з якими доводиться стикатися.

Фото: supreme.court.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Представники Верховного Суду здійснили робочий візит до Касаційного Суду Туреччини. Метою візиту стало зміцнення двосторонніх відносин між найвищими судовими інстанціями України й Туреччини, розширення співпраці та обмін професійним досвідом. Про це повідомив Верховний Суд.

До складу української делегації ввійшли голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, суддя Великої Палати ВС Олександр Банасько, суддя ВС у Касаційному адміністративному суді Семен Стеценко, суддя ВС у Касаційному господарському суді Володимир Погребняк, суддя ВС у Касаційному кримінальному суді Олександр Ємець, суддя ВС у Касаційному цивільному суді Андрій Зайцев і головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва ВС Артем Ніколаєнко.

Під час зустрічі з головою Касаційного Суду Туреччини Омером Керкезом сторони поділилися напрацюваннями та обговорили особливості функціонування судових систем обох держав. При цьому Станіслав Кравченко поінформував колег про стан роботи української судової системи в умовах війни, її основні досягнення і ключові виклики, з якими доводиться стикатися.

Крім того, в межах візиту відбулися зустрічі української делегації з головою 3-ї цивільної палати Касаційного Суду Туреччини та суддями цієї палати, а також із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці Нариманом Джеляловим.

Фото: supreme.court.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.