Судьи Верховного Суда обсудили с председателем Кассационного суда Турции особенности функционирования судебных систем государств

Во время встречи председатель Верховного Суда Станислав Кравченко рассказал о состоянии работы украинской судебной системы в условиях войны, ее основных достижениях и ключевых вызовах, с которыми приходится сталкиваться.

Представители Верховного Суда совершили рабочий визит в Кассационный суд Турции. Целью визита стало укрепление двусторонних отношений между высшими судебными инстанциями Украины и Турции, расширение сотрудничества и обмен профессиональным опытом. Об этом сообщил Верховный Суд.

В состав украинской делегации вошли председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, судья Большой палаты ВС Александр Банасько, судья ВС Кассационного административного суда Семен Стеценко, судья ВС Кассационного хозяйственного суда Владимир Погребняк, судья ВС Кассационного уголовного суда Александр Емец, судья ВС Кассационного гражданского суда Андрей Зайцев и главный специалист отдела международного сотрудничества ВС Артем Николаенко.

Во время встречи с председателем Кассационного суда Турции Омером Керкезом стороны обменялись наработками и обсудили особенности функционирования судебных систем обеих стран. При этом Станислав Кравченко проинформировал коллег о состоянии работы украинской судебной системы в условиях войны, ее основных достижениях и ключевых вызовах, с которыми приходится сталкиваться.

Кроме того, в рамках визита состоялись встречи украинской делегации с председателем 3-й гражданской палаты Кассационного суда Турции и судьями этой палаты, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике Нариманом Джеляловым.

Фото: supreme.court.gov.ua

