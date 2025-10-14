Суддю Центрального районного суду Маріуполя Людмилу Шатілову звільнено у відставку

Також без розгляду залишено заяву судді Сергія Должка про відставку.

Вища рада правосуддя 14 жовтня ухвалила рішення щодо звільнення суддів із посад за загальними обставинами.

Зокрема, у відставку звільнено Людмилу Шатілову, суддю Центрального районного суду міста Маріуполя, яка була відряджена до Миргородського міськрайонного суду Полтавської області. Рішення ухвалено на підставі поданої суддею заяви про відставку.

Також ВРП вирішила залишити без розгляду заяву Сергія Должка, судді Зіньківського районного суду Полтавської області, про звільнення у відставку.

