Судью Центрального районного суда Мариуполя Людмилу Шатилову уволено в отставку

Также без рассмотрения оставлено заявление судьи Сергея Должко об отставке.

Высший совет правосудия 14 октября принял решение об увольнении судей с должностей по общим основаниям.

В частности, в отставку уволена Людмила Шатилова, судья Центрального районного суда города Мариуполя, которая была командирована в Миргородский городско-районный суд Полтавской области. Решение принято на основании поданного судьей заявления об отставке.

Также ВСП решил оставить без рассмотрения заявление Сергея Должко, судьи Зеньковского районного суда Полтавской области, об увольнении в отставку.

