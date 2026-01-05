ВККС розгляне питання про відрядження двох суддів до Господарського суду Сумської області
Вища кваліфікаційна комісія суддів України призначила до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Господарського суду Сумської області 2 суддів.
Розгляд питання відбуватиметься 28 січня 2026 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).
Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.
Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів:
- поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;
- електронна адреса: [email protected].
Час для особистого подання документів:
- з понеділка до четверга з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 16:00;
- у п’ятницю з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 15:00.
Скановані зображення паперових документів, відправлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх відправлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує поштове відправлення.
Судді, які подають документи електронною поштою, підписують їх кваліфікованим електронним підписом.
