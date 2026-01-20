Вища рада правосуддя внесе Зеленському подання про призначення судді до Зарічненського райсуду Рівненської області

Ухвалено рішення про внесення подання Президенту про призначення Андрія Дідикана посаду судді Зарічненського райсуду Рівненської області.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя повідомила про внесення подання Президенту Володимиру Зеленському про призначення Андрія Дідикана посаду судді Зарічненського районного суду Рівненської області.

Нагадаємо, у грудні минулого року ВРП внесла Президенту подання про призначення шести суддів до апеляційних і місцевого судів.

Також ми писали, що Володимир Зеленський підтримав подання про призначення 78 суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.