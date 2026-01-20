Высший совет правосудия внесет Зеленскому представление о назначении судьи в Заречненский райсуд Ровенской области

Принято решение о внесении представления Президенту о назначении Андрея Дидыкана на должность судьи Заречненского райсуда Ровенской области.

Высший совет правосудия сообщил о внесении представления Президенту Владимиру Зеленскому о назначении Андрея Дидыкана на должность судьи Заречненского районного суда Ровенской области.

Напомним, в декабре прошлого года ВСП внес Президенту представление о назначении шести судей в апелляционные и местные суды.

Также мы писали, что Владимир Зеленский поддержал представление о назначении 78 судей.

