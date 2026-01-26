  1. Суд інфо
  2. / В Україні

Коли стартує іспит і коли призначать суддів: строки конкурсу до СОАС та СААС

16:27, 26 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Комісії оприлюднили орієнтовні строки етапів конкурсу до СОАС та СААС.
Коли стартує іспит і коли призначать суддів: строки конкурсу до СОАС та СААС
Ілюстративне фото: ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Член Комісії Сергій Чумак повідомив орієнтовні строки проведення етапів конкурсу до СОАС та СААС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з наданою інформацією, надання допусків кандидатам планується завершити до середини лютого. Початок кваліфікаційного іспиту очікується з квітня, а призначення переможців конкурсу до відповідних судів — до кінця поточного року.

Також повідомляється, що 5 лютого відбудеться засідання, на якому розглядатиметься питання про допуск до участі в конкурсі першої групи кандидатів.

У Комісії звертають увагу кандидатів на можливість завчасної підготовки до тестування. Зокрема, для підготовки до іспитів з історії державності та когнітивних здібностей доступні спеціальні мобільні тренажери.

Тестування когнітивних здібностей є одним із найскладніших етапів КІ. Підготовка до нього потребує найбільше часу та зусиль.

Тренажер по когнітивним здібностям – посилання.

Тренажер з історії державності – посилання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС призначення конкурс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

«Конкурсні комісії – це не декорація», – адвокат та член Конкурсної комісії з відбору керівництва САП Олексій Шевчук

Олексій Шевчук пояснив, чому конкурси на керівні та адміністративні посади, зокрема в САП, стали індикатором зрілості громадянського суспільства та професійних спільнот.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]