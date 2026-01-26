Коли стартує іспит і коли призначать суддів: строки конкурсу до СОАС та СААС
Член Комісії Сергій Чумак повідомив орієнтовні строки проведення етапів конкурсу до СОАС та СААС.
Згідно з наданою інформацією, надання допусків кандидатам планується завершити до середини лютого. Початок кваліфікаційного іспиту очікується з квітня, а призначення переможців конкурсу до відповідних судів — до кінця поточного року.
Також повідомляється, що 5 лютого відбудеться засідання, на якому розглядатиметься питання про допуск до участі в конкурсі першої групи кандидатів.
У Комісії звертають увагу кандидатів на можливість завчасної підготовки до тестування. Зокрема, для підготовки до іспитів з історії державності та когнітивних здібностей доступні спеціальні мобільні тренажери.
Тестування когнітивних здібностей є одним із найскладніших етапів КІ. Підготовка до нього потребує найбільше часу та зусиль.
Тренажер по когнітивним здібностям – посилання.
Тренажер з історії державності – посилання.
