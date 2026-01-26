Когда стартует экзамен и когда назначат судей: сроки конкурса в СОАС и СААС

В Комиссии обнародовали ориентировочные сроки этапов конкурса в СОАС и СААС.

Иллюстративное фото: ВККС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Член Комиссии Сергей Чумак сообщил ориентировочные сроки проведения этапов конкурса в СОАС и СААС.

Согласно предоставленной информации, предоставление допусков кандидатам планируется завершить до середины февраля. Начало квалификационного экзамена ожидается с апреля, а назначение победителей конкурса в соответствующие суды — до конца текущего года.

Также сообщается, что 5 февраля состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о допуске к участию в конкурсе первой группы кандидатов.

В Комиссии обращают внимание кандидатов на возможность заблаговременной подготовки к тестированию. В частности, для подготовки к экзаменам по истории государственности и когнитивным способностям доступны специальные мобильные тренажеры.

Тестирование когнитивных способностей является одним из самых сложных этапов КЭ. Подготовка к нему требует наибольшего времени и усилий.

Тренажер по когнитивным способностям — ссылка.

Тренажер по истории государственности — ссылка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.