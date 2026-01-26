  1. Суд інфо

Володимир Мусієвський підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Львівському апеляційному суді — ВККС

16:45, 26 січня 2026
За результатами кваліфоцінювання кандидат успішно пройшов співбесіду та підтвердив відповідність вимогам для здійснення правосуддя в апеляційному загальному суді.
На засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів було розглянуто питання про підтвердження здатності кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

Так, за результатами кваліфікаційного оцінювання Мусієвський Володимир Євгенович підтвердив здатність здійснювати правосуддя в Львівському апеляційному суді.

Вказуєтеся, що на посаду судді в Львівський апеляційний суд співбесіди проведені з 15 кандидатами: 12 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 1 – не підтвердив, з 2 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

суд ВККС Львів апеляція апеляційні суди кваліфікаційне оцінювання Вища кваліфікаційна комісія суддів України конкурс

