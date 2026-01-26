Владимир Мусиевский подтвердил способность осуществлять правосудие во Львовском апелляционном суде — ВККС

По результатам квалификационного оценивания кандидат успешно прошел собеседование и подтвердил соответствие требованиям для осуществления правосудия в апелляционном общем суде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей был рассмотрен вопрос о подтверждении способности кандидата на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Так, по результатам квалификационного оценивания Мусиевский Владимир Евгеньевич подтвердил способность осуществлять правосудие во Львовском апелляционном суде.

Указывается, что на должность судьи во Львовский апелляционный суд собеседования проведены с 15 кандидатами: 12 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 1 — не подтвердил, с 2 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.