Владимир Мусиевский подтвердил способность осуществлять правосудие во Львовском апелляционном суде — ВККС
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей был рассмотрен вопрос о подтверждении способности кандидата на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.
Так, по результатам квалификационного оценивания Мусиевский Владимир Евгеньевич подтвердил способность осуществлять правосудие во Львовском апелляционном суде.
Указывается, что на должность судьи во Львовский апелляционный суд собеседования проведены с 15 кандидатами: 12 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 1 — не подтвердил, с 2 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.
