Суддю Олега Пилипчука обрано головою Томашпільського районного суду Вінницької області

Олег Пилипчук очолив Томашпільський районний суд Вінницької області.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Збори суддів Томашпільського районного суду Вінницької області розглянули питання обрання голови суду. Про це повідомили у суді.

За результатами таємного голосування на цю посаду обрано суддю Олега Пилипчука.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голову суду обирають збори суддів шляхом таємного голосування більшістю голосів від загальної кількості суддів відповідного суду строком на три роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.