Судья Олег Пилипчук избран председателем Томашпольского районного суда Винницкой области

Олег Пилипчук возглавил Томашпольский районный суд Винницкой области.

Собрание судей Томашпольского районного суда Винницкой области рассмотрело вопрос избрания председателя суда. Об этом сообщили в суде.

По результатам тайного голосования на этот пост избран судья Олег Пилипчук.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель суда избирается собранием судей путем тайного голосования большинством голосов от общего количества судей соответствующего суда сроком на три года.

