У виконкому Львівської міськради відсутні повноваження щодо самостійного скасування рішення Департаменту містобудування — КАС ВС

Суд зазначив, що спірні протоколи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської міськради не відповідають критеріям правомірності.

Колегія суддів КАС ВС погодилася з висновками Восьмого ААС, що виконком Львівської міськради та Львівська міськрада не дотрималися встановленої статтями 29 та 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» процедури скасування містобудівних умов та обмежень (далі – МУО), виявлення та належного реагування на порушення містобудівного законодавства позивачем у разі, якщо такі порушення підтвердяться під час проведення перевірки або будуть зафіксовані іншим визначеним цим Законом способам, а тому ухвалили спірні рішення поза межами повноважень, визначених законом. Про це повідомив офіційний сайт Восьмого ААС.

Обставини справи

Згідно з матеріалами справи, 6 листопада 2008 року на підставі договору купівлі-продажу будівлі ФОПом придбана будівля кафе у м. Львові. Виконавчим комітетом Львівської міської ради прийнято рішення «Про заходи безпеки навколо території ЗСШ № 98» № 758 від 30 серпня 2022 року, згідно з яким враховуючи розміщення земельної ділянки, у рекреаційній зоні озеленених територій загального користування, відповідно до Плану зонування території Сихівського району, яким вирішив скасувати наказ директора Департаменту містобудування «Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на проектування та будівництво ФОПом торгового комплексу на проспекті у м. Львів зі знесенням будівлі кафе» від 1 липня 2013 року № 197. На виконання вказаного рішення виконкому Львівської міської ради 31 серпня 2022 року № 758 на позаплановому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської міської ради прийнято рішення, оформлене протоколом позапланового засідання № 17 від 31 серпня 2022 року, яким обмежено доступ позивача до об’єкта будівництва, припинено електропостачання та водопостачання до споруди на проспекті у м. Львові та зобов’язано здійснити демонтаж цієї будівлі. Ухвалою Львівського окружного адміністративного суду від 2 вересня 2022 року вжито заходів забезпечення позову до відкриття провадження у справі, а саме – зупинено дію рішення виконкому Львівської міськради № 758 від 30 серпня 2022 року та рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської міської ради, оформленого протоколом позапланового засідання № 17 від 31 серпня 2022 року, до набрання законної сили відповідним судовим рішенням. Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської міської ради складено новий протокол № 19 від 7 вересня 2022 року, який за своїм змістом дублює попередній протокол комісії № 17 від 31 серпня 2022 року.

ФОП, не погоджуючись із рішення виконкому Львівської міської ради та рішеннями міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської міської ради оформлених протоколами позапланового засідання звернувся з позовом до Львівського окружного адміністративного суду. Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 8 березня 2023 року, залишеним без змін постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 5 липня 2023 року, позов задоволено.

Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, посилаючись на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, виконком Львівської міськради звернувся з касаційною скаргою до Верховного Суду, в якій просив скасувати рішення судів попередніх інстанцій та ухвалити нове рішення про відмову у задоволені позову.

Висновки Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Колегія суддів КАС ВС зазначила, за існуючого правового регулювання встановленого частиною восьмою статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з урахуванням розподілу повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради, визначеного Положенням про Департамент містобудування Львівської міської ради, скасування МУО, затверджених наказом директора Департаменту містобудування від 01 липня 2013 року № 197, може здійснюватися добровільно, тобто за заявою замовника, або в судовому порядку. При цьому правом звернення до суду з відповідним позовом у межах реалізації контрольних повноважень у сфері регулювання містобудівної діяльності на території міста Львова наділений Департамент містобудування або орган, якому Департамент є підзвітним та підконтрольним. Однак, повноваженнями щодо самостійного скасування МУО, навіть у разі їх невідповідності вимогам законодавства, ані Департамент містобудування, ані виконком Львівської міської ради не наділені, оскільки спеціальним законом у спірних правовідносинах є саме Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», норми якого мають пріоритет перед положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стосовно висновків судів попередніх інстанцій про неправомірність прийняття міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської міськради протоколу № 17 від 31 серпня 2022 року та протоколу № 19 від 7 вересня 2022 року, якими вирішено обмежити доступ позивача до об’єкта будівництва, припинити електропостачання до споруди на проспекті у м. Львові та здійснити демонтаж цієї будівлі, колегія суддів зазначила таке.

Вжиття суб’єктами забезпечення цивільного захисту спеціальних заходів запобігання або реагування допускається виключно у випадку настання або виникнення загрози настання надзвичайної ситуації. При цьому надзвичайна або небезпечна ситуація відповідає таким ознакам: 1) характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення; 2) є наслідком катастрофи, аварії, пожежі, стихійного лиха, епідемії, епізоотії, епіфітотії, застосування засобів ураження або іншою небезпечною подією; 3) призвела або може призвести до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Судами попередніх інстанцій було встановлено, що відповідачі не надали будь-яких доказів на підтвердження того, що ситуація, яка склалася на проспекті у м. Львові, відповідає вищенаведеним ознакам надзвичайної або небезпечної ситуації, а також не довели необхідності, з огляду на мету попередження або реагування на небезпечну ситуацію, вжиття заходів у вигляді втручання у право власності позивача.

Колегія суддів зазначила, що спірні протоколи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської міськради № 17 від 31 серпня 2022 року та № 19 від 7 вересня 2022 року не відповідають критеріям правомірності, визначеним, зокрема, частиною другою статті 2 КАС України, а тому є протиправними та підлягають скасуванню.

За таких обставин, колегія суддів дійшла висновку про те, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій у цій справі є законними та обґрунтованими і не підлягають скасуванню, оскільки суди, всебічно перевіривши обставини справи, вирішили спір у відповідності з нормами матеріального права та при дотриманні норм процесуального права, в судових рішеннях повно і всебічно з’ясували обставини в адміністративній справі з наданням оцінки всім аргументам учасників справи, а доводи касаційної скарги їх не спростовують.

З постановою КАС ВС від 15 грудня 2023 року у справі № 380/12348/22 можна ознайомитись за посиланням.

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