Дружина військового оскаржила стягнення з неї заборгованості за кредитним договором — що вирішив суд

Апелянтка в апеляційній скарзі вказувала на неправильний розрахунок заборгованості в частині нарахованих відсотків, однак належними та допустимими доказами такі твердження не спростувала.

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Рівненський апеляційний суд переглянув апеляційну скаргу відповідачки, подану на рішення місцевого суду, яким задоволено позов фінансової установи про стягнення з неї заборгованості за кредитним договором. Про це повідомляє пресслужба суду.

Апелянтка як дружина військовослужбовця, посилаючись на Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та члені їх сімей», який передбачає пільги, гарантії та компенсації, зокрема й на звільнення від обов’язку сплачувати проценти за користування кредитом, штрафні санкції та пеню за невиконання зобов’язань за кредитним договором, просила оскаржуване рішення скасувати та ухвалити нове, яким у задоволенні позову відмовити.

Колегія суддів відхилила апеляційні вимоги відповідачки та залишила оскаржуване нею рішення суду першої інстанції без змін, як законне та обґрунтоване, ухвалене з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Суду відомо, що відповідачка в особистому кабінеті на офіційному веб-сайті банку подала заявку на отримання кредиту. Сторони уклали кредитний договір в електронній формі, узгодивши розмір кредиту, грошову одиницю, в якій надано кредит, строк та умови кредитування, що свідчить про наявність волі відповідачки на укладення такого договору шляхом підписання договору за допомогою електронного підпису одноразовим ідентифікатором.

Спірні правовідносини між сторонами виникли з приводу неналежного виконання апелянткою своїх зобов’язань за договором, і — як наслідок — виникнення заборгованості, про стягнення якої позивач, який набув права вимоги згідно з договором відступлення, і звернувся з позовом до суду.

Рівненський апеляційний суд роз’яснює, що згідно з ч. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та члені їх сімей» (далі у тексті — Закону України), в тому числі і в редакції станом на час укладення кредитного договору, встановлено, що військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період на весь час їх призову, а також їх дружинам (чоловікам), а також іншим військовослужбовцям, під час дії особливого періоду, які брали або беруть участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією рф проти України, їх дружинам (чоловікам) — штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, які віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (жилого будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля.

Така пільга поширюється та діє на військовослужбовців з початку (18.03.2014) і до завершення особливого періоду, для резервістів та військовозобов’язаних — з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду.

Банки під час особливого періоду не мають права нараховувати відсотки, а у випадку нарахування зобов’язані їх списати. Національний Банк України у своєму листі від 02 вересня 2014 року № 18-112/48620 надав роз’яснення, що для звільнення від нарахування штрафів, пені та відсотків за користування кредитом мобілізовані позичальники повинні надати банку перелік документів, встановлений листом Міністерства оборони України від 21 серпня 2014 року № 322/2/7142, серед яких — військовий квиток, в якому у відповідних розділах здійснюються службові відмітки, або довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною, а для резервістів — витяг з наказу або довідка про зарахування до списків військової частини, які нею видаються.

Статтю 14 Закону України було доповнено підпунктом 3 п. 4 ч.15 відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 20.05.2014 року № 1275-VII. Пунктом 3 Прикінцевих положень зазначеного Закону передбачено поширення дії, зокрема, підп. 3 п. 4 розділу І цього Закону на військовослужбовців із початку і до закінчення особливого періоду, а на резервістів та військовозобов’язаних — з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби.

Відповідачка надала суду військовий квиток та довідку, які підтверджують факт перебування її чоловіка на військовій службі з 2024 року, а заборгованість за відсотками та комісійними нагородами нарахована у 2021 році, тому на боржницю не поширюються пільги, передбачені п. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та члені їх сімей».

Апелянтка в апеляційній скарзі вказувала на неправильний розрахунок заборгованості в частині нарахованих відсотків, однак належними та допустимими доказами такі твердження не спростувала, власний розрахунок наявної заборгованості на заперечення вимог не надала, клопотання про проведення експертизи з метою визначення механізму і розміру нарахованих сум, що склали заборгованість, також не заявляла.

Залишаючи оскаржуване відповідачкою рішення місцевого суду без змін, апеляційний суд, крім того, взяв до уваги й ту обставину, що за весь період перебування у позивача права вимоги до відповідачки за кредитним договором, ним не здійснювалися додаткові нарахування і не застосовували жодні штрафні санкції до боржниці.

Постанова Рівненського апеляційного суду від 11 лютого 2025 року у справі № 569/10891/24 (провадження № 22-ц/4815/142/25).

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