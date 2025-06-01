У Чернігові судили військового за вимагання 118 тисяч грн у жінки, погрожуючи доставити її чоловіка в ТЦК

У Чернігові військовослужбовець виманив 118 тисяч, видаючи себе за працівника ТЦК.

Фото: varta1

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області виніс вирок військовослужбовцю, який представлявся працівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і за допомогою обману виманив у мешканки Чернігова 118 тисяч 426 гривень. Хоча йому призначили два роки ув’язнення, суд пішов назустріч і замінив покарання на службове обмеження — 20 % від зарплати щомісяця на користь держави протягом двох років.

Суть справи

7 травня 2024 року чоловік у формі відвідав домівку однієї з мешканок Чернігова та повідомив, нібито він є працівником ТЦК та СП. Він заявив, що її чоловік перебуває в розшуку за ухилення від служби, пригрозив обмеженням пересування, примусовим доставленням до центру та внесенням до відповідних реєстрів. Натомість запропонував «вирішити питання» за 3 000 доларів США. Жінка, налякана перспективою арешту чоловіка, віддала весь наявний у неї кеш: 10 000 грн, 1200 доларів і 500 євро. Зловмисник пішов, але повідомив, що їй потрібно передати ще 50 000 грн.

Протягом наступного місяця він систематично телефонував жінці з додатковими погрозами. 6 червня 2024 року знову прийшов до її дому й отримав 40 000 грн. Таким чином загальна сума, яку шахрай виманив у потерпілої, становила 118 426 гривень.

Поліція склала протокол за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) і передала справу до суду.

Позиції сторін

Прокурор стверджував, що обвинувачений умисно видавав себе за посадовця ТЦК та СП і, використовуючи страх перед репресіями, шахрайським шляхом заволодів коштами потерпілої в особливо великому розмірі. Під час досудового розслідування жінка надала відео запис із камер спостереження, телефонні розмови, а також свідчення сусідів, які підтвердили, що обвинувачений приходив у формі й робив відповідні заяви.

Обвинувачений у суді повністю визнав свою провину, пояснивши, що діяв через фінансові труднощі та тиск оточення. Він просив суворо не карати, посилаючись на те, що потерпіла не отримала фізичних ушкоджень, а шкода носить суто матеріальний характер. Захист зазначав, що під час дій інцидент мав швидкоплинний характер, та просив обмежитися умовним строком.

Що вирішив суд

Прилуцький міськрайонний суд у справі № 742/1976/25 визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Суд призначив два роки позбавлення волі з умовним строком і зобов’язав щомісяця відраховувати по 20 % від його зарплати до бюджету держави протягом двох років. Суддя врахувала, що обвинувачений щиро визнав провину, не заперечував фактичні обставини справи та перебував на першому кримінальному обліку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.