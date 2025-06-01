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У Чернігові судили військового за вимагання 118 тисяч грн у жінки, погрожуючи доставити її чоловіка в ТЦК

11:49, 1 червня 2025
У Чернігові військовослужбовець виманив 118 тисяч, видаючи себе за працівника ТЦК.
У Чернігові судили військового за вимагання 118 тисяч грн у жінки, погрожуючи доставити її чоловіка в ТЦК
Фото: varta1
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Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області виніс вирок військовослужбовцю, який представлявся працівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і за допомогою обману виманив у мешканки Чернігова 118 тисяч 426 гривень. Хоча йому призначили два роки ув’язнення, суд пішов назустріч і замінив покарання на службове обмеження — 20 % від зарплати щомісяця на користь держави протягом двох років.

Суть справи

7 травня 2024 року чоловік у формі відвідав домівку однієї з мешканок Чернігова та повідомив, нібито він є працівником ТЦК та СП. Він заявив, що її чоловік перебуває в розшуку за ухилення від служби, пригрозив обмеженням пересування, примусовим доставленням до центру та внесенням до відповідних реєстрів. Натомість запропонував «вирішити питання» за 3 000 доларів США. Жінка, налякана перспективою арешту чоловіка, віддала весь наявний у неї кеш: 10 000 грн, 1200 доларів і 500 євро. Зловмисник пішов, але повідомив, що їй потрібно передати ще 50 000 грн.

Протягом наступного місяця він систематично телефонував жінці з додатковими погрозами. 6 червня 2024 року знову прийшов до її дому й отримав 40 000 грн. Таким чином загальна сума, яку шахрай виманив у потерпілої, становила 118 426 гривень.

Поліція склала протокол за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) і передала справу до суду.

Позиції сторін

Прокурор стверджував, що обвинувачений умисно видавав себе за посадовця ТЦК та СП і, використовуючи страх перед репресіями, шахрайським шляхом заволодів коштами потерпілої в особливо великому розмірі. Під час досудового розслідування жінка надала відео запис із камер спостереження, телефонні розмови, а також свідчення сусідів, які підтвердили, що обвинувачений приходив у формі й робив відповідні заяви.

Обвинувачений у суді повністю визнав свою провину, пояснивши, що діяв через фінансові труднощі та тиск оточення. Він просив суворо не карати, посилаючись на те, що потерпіла не отримала фізичних ушкоджень, а шкода носить суто матеріальний характер. Захист зазначав, що під час дій інцидент мав швидкоплинний характер, та просив обмежитися умовним строком.

Що вирішив суд

Прилуцький міськрайонний суд у справі № 742/1976/25 визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Суд призначив два роки позбавлення волі з умовним строком і зобов’язав щомісяця відраховувати по 20 % від його зарплати до бюджету держави протягом двох років. Суддя врахувала, що обвинувачений щиро визнав провину, не заперечував фактичні обставини справи та перебував на першому кримінальному обліку.

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суд військові Чернігів ТЦК

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