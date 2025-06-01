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В Чернигове судили военного за вымогательство 118 тысяч грн у женщины, угрожая доставить ее мужа в ТЦК

11:49, 1 июня 2025
В Чернигове военнослужащий выманил 118 тысяч, выдавая себя за работника ТЦК.
В Чернигове судили военного за вымогательство 118 тысяч грн у женщины, угрожая доставить ее мужа в ТЦК
Фото: varta1
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Прилуцкий горрайонный суд Черниговской области вынес приговор военнослужащему, который представлялся работником территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и с помощью обмана выманил у жительницы Чернигова 118 тысяч 426 гривен. Хотя ему назначили два года заключения, суд пошел навстречу и заменил наказание на служебное ограничение - 20 % от зарплаты ежемесячно в пользу государства в течение двух лет.

Суть дела

7 мая 2024 года мужчина в форме посетил дом одной из жительниц Чернигова и сообщил, якобы он является работником ТЦК и СП. Он заявил, что ее муж находится в розыске за уклонение от службы, пригрозил ограничением передвижения, принудительной доставкой в центр и внесением в соответствующие реестры. Взамен предложил «решить вопрос» за 3 000 долларов США. Женщина, напуганная перспективой ареста мужа, отдала весь имеющийся у нее кэш: 10 000 грн, 1200 долларов и 500 евро. Злоумышленник ушел, но сообщил, что ей нужно передать еще 50 000 грн.

В течение следующего месяца он систематически звонил женщине с дополнительными угрозами. 6 июня 2024 года снова пришел к ее дому и получил 40 000 грн. Таким образом общая сумма, которую мошенник выманил у потерпевшей, составила 118 426 гривен.

Полиция составила протокол по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и передала дело в суд.

Позиции сторон

Прокурор утверждал, что обвиняемый умышленно выдавал себя за чиновника ТЦК и СП и, используя страх перед репрессиями, мошенническим путем завладел средствами потерпевшей в особо крупном размере. Во время досудебного расследования женщина предоставила видеозапись с камер наблюдения, телефонные разговоры, а также показания соседей, которые подтвердили, что обвиняемый приходил в форме и делал соответствующие заявления.

Обвиняемый в суде полностью признал свою вину, объяснив, что действовал из-за финансовых трудностей и давления окружения. Он просил строго не наказывать, ссылаясь на то, что потерпевшая не получила физических повреждений, а ущерб носит чисто материальный характер. Защита отмечала, что во время действий инцидент имел скоротечный характер, и просила ограничиться условным сроком.

Что решил суд

Прилуцкий горрайонный суд по делу № 742/1976/25 признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 190 УКУ (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Суд назначил два года лишения свободы с условным сроком и обязал ежемесячно отчислять по 20 % от его зарплаты в бюджет государства в течение двух лет. Судья учла, что обвиняемый искренне признал вину, не отрицал фактические обстоятельства дела и находился на первом уголовном учете.

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