СБУ на Закарпатье разоблачила депутата поселкового совета, который поддерживал Путина и выразил готовность уехать в РФ

Мужчина публично отрицал агрессию РФ, продвигал кремлевские нарративы и отказывался воевать против «братьев».

Фото: Управление СБ Украины в Закарпатской области

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Служба безопасности Украины разоблачила на Закарпатье депутата поселкового совета, который оправдывал и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины. Об этом сообщает Управление СБУ Украины в Закарпатской области.

Так, киберспециалисты СБУ выявили депутата одного из поселковых советов Береговского района за оправдание агрессии РФ и распространение российских нарративов.

Установлено, что в социальной сети фигурант публично поддерживал Путина и вооруженную агрессию РФ, а также продвигал кремлевские тезисы о «мирных переговорах».

«В одном из своих постов в соцсетях злоумышленник отметил, что в случае мобилизации — он не будет воевать против «братьев» и даже выразил готовность уехать в Россию», — сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств депутату сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

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