Практика судів
  1. В Україні

СБУ на Закарпатті викрила депутата селищної ради, який підтримував Путіна і висловив готовність виїхати в РФ

20:37, 2 червня 2025
Чоловік публічно заперечував агресію РФ, просував кремлівські наративи та відмовлявся воювати проти «братів».
СБУ на Закарпатті викрила депутата селищної ради, який підтримував Путіна і висловив готовність виїхати в РФ
Фото: Управління СБ України в Закарпатській області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України викрила на Закарпатті депутата селищної ради, який виправдовував та заперечував збройну агресію РФ проти України. Про це повідомляє Управління СБ України в Закарпатській області.

Так, кіберфахівці СБУ викрили депутата однієї із селищних рад Берегівського району на виправдовуванні агресії РФ та поширенні російських наративів.

Встановлено, що у соцмережі фігурант публічно підтримував Путіна та збройну агресію РФ, а також просував тези Кремля, щодо «мирних переговорів».

«В одному зі своїх дописів у соцмережах зловмисник відзначив, що у разі мобілізації – він не воюватиме проти «братів» та навіть висловив готовність виїхати в Росію», — зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ Закарпаття

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто з кандидатів в апеляційні адміністративні суди вдало пройшов пленарне засідання ВККС – відомі прізвища

Двоє кандидатів змогли подолати негативний висновок ГРД, а ще двоє – ні.

Підготовку проходитимуть і чоловіки, і жінки – Верещук повідомила про внесення до парламенту законопроекту щодо національного спротиву

Як зазначила Ірина Верещук, підготовка до національного спротиву відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм.

Відповідальність судді за ухвалене ним судове рішення

ВРП варто змінити підходи до розгляду дисциплінарних скарг на суддів за ухвалені ними рішення, по-перше, уніфікувавши свою дисциплінарну практику, по-друге, переставши «бачити» мало не у кожній дисциплінарній скарзі лише «незгоду із судовим рішенням» – д. ю. н., професор Микола Мельник

Депутати так і не виконали норму закону про бюджет щодо доплат суддям місцевих суддів – РСУ вирішила звернутися до парламенту

Нормі закону про бюджет щодо доплат суддям першої інстанції виповнилося півроку, але законопроект про ці доплати досі не прийнятий.

Рада суддів звернулася до Президента щодо підписання закону про реформу оплати праці держслужбовців

Прийнятий закон про реформу оплати праці державних службовців було спрямовано на підпис Володимиру Зеленському ще 17 березня – планувалося, що він набере чинності з 1 квітня і дозволить дещо підвищити зарплати в апаратах судів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Марчак
    Віталій Марчак
    голова Чернівецького апеляційного суду
  • Ігор Залімський
    Ігор Залімський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду