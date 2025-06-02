СБУ на Закарпатті викрила депутата селищної ради, який підтримував Путіна і висловив готовність виїхати в РФ

Чоловік публічно заперечував агресію РФ, просував кремлівські наративи та відмовлявся воювати проти «братів».

Фото: Управління СБ України в Закарпатській області

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України викрила на Закарпатті депутата селищної ради, який виправдовував та заперечував збройну агресію РФ проти України. Про це повідомляє Управління СБ України в Закарпатській області.

Так, кіберфахівці СБУ викрили депутата однієї із селищних рад Берегівського району на виправдовуванні агресії РФ та поширенні російських наративів.

Встановлено, що у соцмережі фігурант публічно підтримував Путіна та збройну агресію РФ, а також просував тези Кремля, щодо «мирних переговорів».

«В одному зі своїх дописів у соцмережах зловмисник відзначив, що у разі мобілізації – він не воюватиме проти «братів» та навіть висловив готовність виїхати в Росію», — зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.