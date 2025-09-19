Практика судів
Суд зобов’язав РФ виплатити українському підприємству понад 4,5 млн грн збитків

14:02, 19 вересня 2025
Український бізнес відсудив у РФ 4,5 млн грн за втрачений прибуток через війну.
Суд зобов’язав РФ виплатити українському підприємству понад 4,5 млн грн збитків
До Господарського суду Сумської області звернулося Виробничо-сервісне підприємство з позовом до російської федерації в особі міністерства юстиції російської федерації про стягнення 4 536 000 грн упущеної вигоди від неможливості проведення господарської діяльності та 2000 грн реальних збитків заподіяних внаслідок збройної агресії російської федерації.

За наслідками розгляду судом першої інстанції справи, рішенням суду у справі № 920/362/25, позовні вимоги визнано правомірними, обґрунтованими та задоволено в повному обсязі.

Згідно зі статтею 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

