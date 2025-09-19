Практика судов
Суд обязал РФ выплатить украинскому предприятию более 4,5 млн грн убытков

14:02, 19 сентября 2025
Украинский бизнес отсудил у РФ 4,5 млн грн за упущенную выгоду из-за войны.
Хозяйственный суд Сумской области удовлетворил иск производственно-сервисного предприятия, обязав Российскую Федерацию выплатить 4 536 000 грн упущенной выгоды и 2000 грн реальных убытков, вызванных вооруженной агрессией. Решение суда признано правомерным и вступило в законную силу, если не будет обжаловано в апелляционном порядке.

Суть дела

Производственно-сервисное предприятие обратилось в Хозяйственный суд Сумской области с иском против Российской Федерации в лице ее Министерства юстиции. Истец требовал взыскания 4 536 000 грн упущенной выгоды из-за невозможности ведения хозяйственной деятельности, а также 2000 грн реальных убытков, причиненных в результате вооруженной агрессии России. Иск основывался на том, что действия РФ нарушили нормальную хозяйственную деятельность предприятия, повлекши значительные финансовые потери.

Позиции сторон

Истец, производственно-сервисное предприятие, утверждал, что вооруженная агрессия Российской Федерации привела к прямым и косвенным убыткам, в частности из-за невозможности осуществлять хозяйственную деятельность, что привело к значительной упущенной выгоде. Предприятие также указало на реальные убытки в размере 2000 грн, причиненные в результате военных действий. Истец настаивал, что суммы убытков обоснованы и должны быть взысканы с РФ как ответственной стороны.

Позиция Российской Федерации в лице Министерства юстиции в материалах дела не детализирована, поскольку РФ, вероятно, не участвовала в судебном процессе. Отсутствие представительства ответчика не повлияло на рассмотрение дела, поскольку иск был основан на документально подтвержденных фактах ущерба, причиненного агрессией.

Что решил суд

Хозяйственный суд Сумской области по делу № 920/362/25 признал исковые требования производственно-сервисного предприятия правомерными и обоснованными, удовлетворив их в полном объеме. Суд постановил взыскать с Российской Федерации 4 536 000 грн упущенной выгоды и 2000 грн реальных убытков. В соответствии со ст. 241 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, решение вступает в законную силу по истечении срока для подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не будет подана. На момент сообщения решение суда является действующим и подлежит исполнению.

суд россия Сумы война

