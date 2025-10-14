Висловлювання головуючим суддею своєї позиції щодо винуватості особи до виходу в нарадчу кімнату є порушенням таємниці наради суддів — ККС ВС

У касаційній скарзі сторона захисту вказала на упередженість головуючого судді, який, ще під час останнього слова обвинуваченого, наперед висловив свою позицію про його винуватість,

ККС ВС зробив висновок, що висловлювання головуючим суддею у кримінальному провадженні своєї позиції щодо винуватості особи до виходу в нарадчу кімнату є порушенням таємниці наради суддів.

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали обвинуваченого винуватим і засудили його за ч. 2 ст. 125 КК України. У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що головуючий у суді першої інстанції під час останнього слова обвинуваченого проявив упередженість і наперед висловив свою позицію щодо його винуватості.

Скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій і призначаючи новий розгляд у суді першої інстанції, Верховний Суд вказав, що в результаті прослуховування запису перебігу судового засідання, в якому обвинувачений виголошував останнє слово, установлено, що справді головуючий у справі фактично висловив свою позицію, вказавши на обставини, що унеможливлюють ухвалення виправдувального вироку щодо обвинуваченого, до виходу в нарадчу кімнату, що є порушенням таємниці наради суддів, яка є гарантією неупередженості та об’єктивності судового рішення. Лише в нарадчій кімнаті вирішуються питання, передбачені ст. 368 КПК України, оцінюються та зіставляються докази, тобто суд вирішує комплекс обставин, які, в тому числі, впливають і на доведеність чи недоведеність винуватості особи.

Колегія суддів ККС ВС наголосила, що прояв емоцій судом під час судового розгляду є порушенням принципу відстороненості й може ставити під сумнів законність прийнятого рішення і судового процесу загалом.

Ознайомитись з постановою ККС ВС від 17 вересня 2025 року у справі № 161/1961/24 можна за посиланням.

