Высказывание председательствующим судьей своей позиции по виновности лица до выхода в совещательную комнату является нарушением тайны совещания судей — КУС ВС

17:40, 14 октября 2025
В кассационной жалобе сторона защиты указала на предвзятость председательствующего судьи, который, еще во время последнего слова обвиняемого, заранее высказал свою позицию о его виновности.
КУС ВС сделал вывод, что высказывание председательствующим судьёй в уголовном производстве своей позиции относительно виновности лица до выхода в совещательную комнату является нарушением тайны совещания судей.

В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили его по ч. 2 ст. 125 УК Украины. В кассационной жалобе сторона защиты утверждала, что председательствующий в суде первой инстанции во время последнего слова обвиняемого проявил предвзятость и заранее высказал свою позицию относительно его виновности.

Отменяя решения судов предыдущих инстанций и назначая новое рассмотрение в суде первой инстанции, Верховный Суд указал, что в результате прослушивания записи хода судебного заседания, в котором обвиняемый произносил последнее слово, установлено, что действительно председательствующий по делу фактически выразил свою позицию, указав на обстоятельства, которые исключают возможность вынесения оправдательного приговора в отношении обвиняемого, до выхода в совещательную комнату, что является нарушением тайны совещания судей, которая является гарантией беспристрастности и объективности судебного решения.

Только в совещательной комнате решаются вопросы, предусмотренные ст. 368 УПК Украины, оцениваются и сопоставляются доказательства, то есть суд решает совокупность обстоятельств, которые, в том числе, влияют на доказанность или недоказанность виновности лица.

Коллегия судей КУС ВС подчеркнула, что проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстранённости и может ставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом.

Ознакомиться с постановлением КУС ВС от 17 сентября 2025 года по делу № 161/1961/24 можно по ссылке.

суд судья Верховный Суд судебная практика КУС ВС

