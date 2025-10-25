Практика судів
Погарячкував: у Миколаєві суд відправив під варту тренера спортшколи, який погрожував підірвати дружину гранатою

18:07, 25 жовтня 2025
Під час сімейного конфлікту нетверезий чоловік узяв у руки гранату й погрожував підірвати дружину — на суді він пояснив, що погарячкував.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід тренеру-викладачу однієї з дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, який погрожував підірвати дружину гранатою. Про це інформує пресслужба суду.

За матеріалами справи, чоловік, в стані алкогольного сп'яніння перебував у дворі житлового будинку, де в нього виник конфлікт з його дружиною.

Уникаючи конфлікту, жінка зайшла в будинок та зачинилась в кімнаті. Підозрюваний, взявши з собою гранату «Ф-1», почав стукати в двері, погрожуючи підірвати дружину.

Під час огляду його житла правоохоронці виявили велику кількість набоїв.

На суді підозрюваний визнав свою винуватість.

Чоловік пояснив, що набої та гранату знайшов у 2023-2024 роках і зберігав їх за місцем проживання. Зауважив, що погарячкував, наміру на вбивство дружини не мав.

Захисник заперечив проти задоволення клопотання, просив суд застосувати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою.

За результатами розгляду, слідчий суддя постановила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в сумі 60 560 гривень.

