Погарячкував: у Миколаєві суд відправив під варту тренера спортшколи, який погрожував підірвати дружину гранатою

Під час сімейного конфлікту нетверезий чоловік узяв у руки гранату й погрожував підірвати дружину — на суді він пояснив, що погарячкував.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід тренеру-викладачу однієї з дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, який погрожував підірвати дружину гранатою. Про це інформує пресслужба суду.

За матеріалами справи, чоловік, в стані алкогольного сп'яніння перебував у дворі житлового будинку, де в нього виник конфлікт з його дружиною.

Уникаючи конфлікту, жінка зайшла в будинок та зачинилась в кімнаті. Підозрюваний, взявши з собою гранату «Ф-1», почав стукати в двері, погрожуючи підірвати дружину.

Під час огляду його житла правоохоронці виявили велику кількість набоїв.

На суді підозрюваний визнав свою винуватість.

Чоловік пояснив, що набої та гранату знайшов у 2023-2024 роках і зберігав їх за місцем проживання. Зауважив, що погарячкував, наміру на вбивство дружини не мав.

Захисник заперечив проти задоволення клопотання, просив суд застосувати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою.

За результатами розгляду, слідчий суддя постановила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в сумі 60 560 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.