Погорячился: в Николаеве суд отправил под стражу тренера спортшколы, который угрожал подорвать жену гранатой

Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения тренеру-преподавателю одной из детско-юношеских спортивных школ города, который угрожал подорвать жену гранатой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пребывал во дворе жилого дома, где у него произошел конфликт с женой.

Избегая конфликта, женщина зашла в дом и заперлась в комнате. Подозреваемый, взяв с собой гранату «Ф-1», начал стучать в дверь, угрожая подорвать жену.

Во время осмотра его жилья правоохранители обнаружили большое количество боеприпасов.

На суде подозреваемый признал свою вину.

Мужчина объяснил, что боеприпасы и гранату нашел в 2023–2024 годах и хранил их по месту жительства. Отметил, что погорячился, умысла на убийство жены не имел.

Защитник возражал против удовлетворения ходатайства, просил суд применить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

По результатам рассмотрения следственный судья постановила применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в сумме 60 560 гривен.

