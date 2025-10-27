Верховний Суд висловився про строк звернення до суду щодо обмеження виїзду керівника юрособи за кордон

Верховний Суд наголосив, що позови про обмеження виїзду керівника юридичної особи за кордон повинні подаватися в межах загального тримісячного строку, а його пропуск без поважних причин позбавляє можливості судового розгляду.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду висловився про строк звернення до суду щодо обмеження виїзду керівника юрособи за кордон.

Право контрольного органу на звернення до суду з позовом про обмеження виїзду керівника юридичної особи за кордон є обмеженим встановленими законом строками, порушення яких без поважних причин зумовлює відмову у прийнятті позову, що забезпечує юридичну визначеність і стабільність публічно-правових відносин.

Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу податкового органу, який намагався через суд тимчасово обмежити виїзд керівника підприємства за кордон через податкову заборгованість.

Обставини справи

У січні 2025 року податковий орган звернувся до суду з вимогою про застосування забезпечувального заходу – тимчасової заборони на виїзд за межі України для керівника товариства, яке мало податкову заборгованість. Підставою для позову стала несплата боргу в розмірі понад 1 мільйон гривень упродовж 240 днів після вручення податкової вимоги.

Рішення судів

Однак суд першої інстанції повернув позов через пропуск строку звернення до суду, не поновленого належним чином. Апеляційний суд погодився з цим висновком. Вищі суди наголосили, що спеціальні норми Кодексу адміністративного судочинства не встановлюють окремого строку для таких позовів, отже, застосовуються загальні правила – тримісячний строк з моменту виникнення підстав для звернення. У цьому випадку такий строк сплив ще у 2020 році, тоді як позов подано лише у 2025-му.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд підтвердив, що тримісячний строк звернення до адміністративного суду для податкового органу почався з моменту завершення 240-денного терміну після вручення податкової вимоги. У цій справі цей строк сплив ще у квітні 2020 року, тоді як позов було подано лише у січні 2025 року. Жодних поважних причин для поновлення строку заявлено не було.

Таким чином, КАС ВС погодився з висновками судів попередніх інстанцій щодо порушення позивачем процесуальних норм, а саме недотримання строків звернення до суду. Судове рішення набрало законної сили та оскарженню не підлягає.

Детально ознайомитись з позицією ВС у справі № 460/1354/25 можна за посиланням.

