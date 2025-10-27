Верховный Суд высказался о сроке обращения в суд об ограничении выезда руководителя юрлица за границу

Верховный Суд подчеркнул, что иски об ограничении выезда руководителя юридического лица за границу должны подаваться в пределах общего трехмесячного срока, а его пропуск без уважительных причин лишает возможности судебного разбирательства.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда высказался относительно срока обращения в суд по поводу ограничения выезда руководителя юридического лица за границу.

Право контролирующего органа на обращение в суд с иском об ограничении выезда руководителя юридического лица за границу ограничено установленными законом сроками, нарушение которых без уважительных причин влечет отказ в принятии иска, что обеспечивает юридическую определенность и стабильность публично-правовых отношений.

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу налогового органа, который пытался через суд временно ограничить выезд руководителя предприятия за границу в связи с налоговой задолженностью.

Обстоятельства дела

В январе 2025 года налоговый орган обратился в суд с требованием о применении обеспечительной меры — временного запрета на выезд за пределы Украины для руководителя общества, имеющего налоговую задолженность. Основанием для иска стало неуплата долга в размере более 1 миллиона гривен в течение 240 дней после вручения налогового требования.

Решения судов

Однако суд первой инстанции вернул иск в связи с пропуском срока обращения в суд, который не был надлежащим образом восстановлен. Апелляционный суд согласился с этим выводом. Высшие суды подчеркнули, что специальные нормы Кодекса административного судопроизводства не устанавливают отдельного срока для подобных исков, следовательно, применяются общие правила — трехмесячный срок с момента возникновения оснований для обращения. В данном случае этот срок истёк ещё в 2020 году, тогда как иск был подан только в 2025-м.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил, что трехмесячный срок обращения в административный суд для налогового органа начался с момента завершения 240-дневного срока после вручения налогового требования. В этом деле срок истёк ещё в апреле 2020 года, тогда как иск был подан лишь в январе 2025 года. Никаких уважительных причин для восстановления срока заявлено не было.

Таким образом, КАС ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций относительно нарушения истцом процессуальных норм, а именно несоблюдения сроков обращения в суд. Судебное решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Подробно ознакомиться с позицией ВС по делу № 460/1354/25 можно по ссылке.

