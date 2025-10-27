Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд высказался о сроке обращения в суд об ограничении выезда руководителя юрлица за границу

19:37, 27 октября 2025
Верховный Суд подчеркнул, что иски об ограничении выезда руководителя юридического лица за границу должны подаваться в пределах общего трехмесячного срока, а его пропуск без уважительных причин лишает возможности судебного разбирательства.
Верховный Суд высказался о сроке обращения в суд об ограничении выезда руководителя юрлица за границу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда высказался относительно срока обращения в суд по поводу ограничения выезда руководителя юридического лица за границу.

Право контролирующего органа на обращение в суд с иском об ограничении выезда руководителя юридического лица за границу ограничено установленными законом сроками, нарушение которых без уважительных причин влечет отказ в принятии иска, что обеспечивает юридическую определенность и стабильность публично-правовых отношений.

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу налогового органа, который пытался через суд временно ограничить выезд руководителя предприятия за границу в связи с налоговой задолженностью.

Обстоятельства дела

В январе 2025 года налоговый орган обратился в суд с требованием о применении обеспечительной меры — временного запрета на выезд за пределы Украины для руководителя общества, имеющего налоговую задолженность. Основанием для иска стало неуплата долга в размере более 1 миллиона гривен в течение 240 дней после вручения налогового требования.

Решения судов

Однако суд первой инстанции вернул иск в связи с пропуском срока обращения в суд, который не был надлежащим образом восстановлен. Апелляционный суд согласился с этим выводом. Высшие суды подчеркнули, что специальные нормы Кодекса административного судопроизводства не устанавливают отдельного срока для подобных исков, следовательно, применяются общие правила — трехмесячный срок с момента возникновения оснований для обращения. В данном случае этот срок истёк ещё в 2020 году, тогда как иск был подан только в 2025-м.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил, что трехмесячный срок обращения в административный суд для налогового органа начался с момента завершения 240-дневного срока после вручения налогового требования. В этом деле срок истёк ещё в апреле 2020 года, тогда как иск был подан лишь в январе 2025 года. Никаких уважительных причин для восстановления срока заявлено не было.

Таким образом, КАС ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций относительно нарушения истцом процессуальных норм, а именно несоблюдения сроков обращения в суд. Судебное решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Подробно ознакомиться с позицией ВС по делу № 460/1354/25 можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд налоговая юрлицо КАС ВС пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду