КАС ВС: суди мають враховувати принцип легітимних очікувань при визначенні строків апеляційного оскарження

Застосування принципу правомірного (легітимного) очікування при можливості оскарження судового рішення: позиція КАС ВС.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду висловив позицію щодо застосування принципу правомірного (легітимного) очікування при поданні апеляційної скарги. Відповідні висновки зроблено під час розгляду справи №420/26835/24, де спір стосувався дотримання строку подання апеляції на рішення суду першої інстанції, ухвалене за правилами статті 287 КАС України.

Як вказує П'ятий апеляційний адміністративний суд, суд наголошує, що згідно із частиною шостою статті 287 КАС України апеляційні скарги на судові рішення щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця можуть бути подані протягом десяти днів з дня їх проголошення.

Розглядаючи дану справу, суд встановив, що в резолютивній частині оскарженого рішення першої інстанції зазначено, що рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення, а тому позивач подав апеляційну скаргу, посилаючись на встановлений судом першої інстанції загальний строк оскарження судового рішення, оскільки мав легітимні очікування на можливість оскарження судового рішення саме у встановлений судом строк.

Повертаючи справу для продовження апеляційного розгляду, КАС ВС звернув увагу на Рішення Другого сенату Конституційного Суду України від 7 квітня 2021 року у справі №1-р(II)/2021 де зазначено, що принцип правомірних (легітимних) очікувань є складовим елементом загального принципу юридичної визначеності та виражає ідею, що «органи публічної влади повинні не лише додержуватися приписів актів права, а й своїх обіцянок та пробуджених [у особи] очікувань. Згідно з доктриною легітимних очікувань – ті, хто чинить добросовісно на підставі права, яким воно є, не повинні відчувати краху надій щодо своїх легітимних очікувань.

КАС ВС наголосив, що суд апеляційної інстанції повинен ураховувати легітимні очікування сторони щодо права на звернення до суду з апеляційною скаргою у встановлений судом тридцятиденний строк, а отже апеляційний суд помилково не взяв до уваги обґрунтування заяви про поновлення строку на апеляційне оскарження.

