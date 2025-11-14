КАС ВС: суды должны учитывать принцип легитимных ожиданий при определении сроков апелляционного обжалования

Применение принципа правомерного (легитимного) ожидания при возможности обжалования судебного решения: позиция КАС ВС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда высказал позицию относительно применения принципа правомерного (легитимного) ожидания при подаче апелляционной жалобы. Соответствующие выводы сделаны при рассмотрении дела №420/26835/24, где спор касался соблюдения срока подачи апелляции на решение суда первой инстанции, принятое по правилам статьи 287 КАС Украины.

Как указывает Пятый апелляционный административный суд, суд подчеркивает, что согласно части шестой статьи 287 КАС Украины апелляционные жалобы на судебные решения об оспаривании решений, действий или бездействия государственного исполнителя либо иного должностного лица органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя могут быть поданы в течение десяти дней со дня их провозглашения.

Рассматривая данное дело, суд установил, что в резолютивной части обжалуемого решения первой инстанции указано, что решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения. Поэтому истец подал апелляционную жалобу, ссылаясь на установленный судом первой инстанции общий срок обжалования судебного решения, поскольку имел легитимные ожидания относительно возможности обжалования именно в указанный судом срок.

Возвращая дело для продолжения апелляционного рассмотрения, КАС ВС обратил внимание на Решение Второго сената Конституционного Суда Украины от 7 апреля 2021 года по делу №1-р(II)/2021, где отмечено, что принцип правомерных (легитимных) ожиданий является составной частью общего принципа юридической определенности и выражает идею о том, что «органы публичной власти должны не только соблюдать предписания актов права, но и свои обещания и пробужденные [у лица] ожидания. Согласно доктрине легитимных ожиданий — те, кто действует добросовестно на основании права, каким оно является, не должны испытывать краха надежд относительно своих легитимных ожиданий».

КАС ВС подчеркнул, что суд апелляционной инстанции должен учитывать легитимные ожидания стороны относительно права на обращение в суд с апелляционной жалобой в установленный судом тридцатидневный срок, и, следовательно, апелляционный суд ошибочно не принял во внимание обоснования заявления о восстановлении срока на апелляционное обжалование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.