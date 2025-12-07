Виконавча служба після скасування торгів має відшкодувати покупцю інфляційні втрати та 3% річних – ВС

Інфляція та 3% річних стягуються з моменту визнання торгів недійсними, а витрати на нотаріуса — як збитки.

З моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання недійсними прилюдних торгів у виконавчої служби виникає обов'язок повернути покупцю сплачені кошти. Інфляційні втрати та 3% річних підлягають нарахуванню за весь період з дати набрання чинності рішення про визнання торгів недійсними до моменту звернення до суду з вимогою про їх стягнення. Витрати на нотаріальне оформлення та реєстрацію права власності підлягають відшкодуванню як збитки на підставі частини другої статті 216 ЦК України.

Касаційний цивільний суд Верховного Суду частково задовольнив касаційну скаргу покупця майна та змінив постанову Львівського апеляційного суду від 18 липня 2023 року у справі №461/5617/22.

Обставини справи

У грудні 2012 року покупець переміг на прилюдних торгах та сплатив на депозитний рахунок Галицького ВДВС 469 621,80 грн за нежитлові будівлі. Прилюдні торги визнані недійсними рішенням Апеляційного суду Львівської області від 27 червня 2014 року, а протокол торгів, акт державного виконавця та свідоцтва про придбання майна скасовані постановою цього ж суду від 24 жовтня 2019 року. Нерухомість повернуто, однак сплачені кошти покупцю не повернуто. Рішенням Галицького райсуду м. Львова від 04 жовтня 2022 року основну суму стягнуто з виконавчої служби.

Покупець звернувся з позовом про стягнення інфляційних втрат, 3 % річних, пені, витрат на нотаріальне оформлення та моральної шкоди.

Рішення судів

Галицький районний суд м. Львова 23 листопада 2022 року стягнув повну заявлену суму інфляційних втрат (1 489 320,86 грн), пеню (1 514 162,32 грн), 3 % річних (163 468 грн) та витрати на нотаріуса (6 500 грн). Львівський апеляційний суд 18 липня 2023 року скасував це рішення та стягнув лише 206 943 грн інфляційних втрат та 42 150 грн 3 % річних за період з 24 жовтня 2019 року (дата скасування протоколу торгів) по 20 жовтня 2022 року, відмовивши у стягненні пені.

Позиція Верховного Суду

Обов’язок виконавчої служби повернути кошти виник з моменту набрання законної сили рішенням про визнання торгів недійсними — з 27 червня 2014 року.

На спірні відносини поширюється ч. 2 ст. 625 ЦК України (інфляційні втрати та 3 % річних) за весь період прострочення з 27 червня 2014 року по 20 жовтня 2022 року.

Стягнення пені необґрунтоване, оскільки ч. 2 ст. 625 ЦК України не передбачає стягнення неустойки.

Витрати на нотаріальне оформлення права власності (6 500 грн) підлягають відшкодуванню як збитки за ст. 22, ч. 2 ст. 216 ЦК України.

Результат

Стягнуто з Галицького ВДВС Західного МУЮ (м. Львів):

інфляційні втрати — 1 115 195,71 грн;

3 % річних — 117 186,69 грн;

витрати на нотаріуса — 6 500 грн.

У стягненні пені відмовлено.

Постанова Верховного Суду остаточна та оскарженню не підлягає.

