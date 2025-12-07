Исполнительная служба после отмены торгов должна возместить покупателю инфляционные потери и 3% годовых – ВС

Инфляция и 3% годовых взимаются с момента признания торгов недействительными, а расходы на нотариуса – как убытки.

С момента вступления в законную силу решения суда о признании недействительными публичных торгов у исполнительной службы возникает обязанность вернуть покупателю уплаченные средства. Инфляционные потери и 3% годовых подлежат начислению за весь период с даты вступления в силу решения о признании торгов недействительными до момента обращения в суд с требованием об их взыскании. Расходы на нотариальное оформление и регистрацию права собственности подлежат возмещению как убытки на основании части второй статьи 216 ГК Украины.

Кассационный гражданский суд Верховного Суда частично удовлетворил кассационную жалобу покупателя имущества и изменил постановление Львовского апелляционного суда от 18 июля 2023 года по делу №461/5617/22.

Обстоятельства дела

В декабре 2012 года покупатель победил на публичных торгах и уплатил на депозитный счет Галицкого ОГИС 469 621,80 грн за нежилые здания. Публичные торги признаны недействительными решением Апелляционного суда Львовской области от 27 июня 2014 года, а протокол торгов, акт государственного исполнителя и свидетельства о приобретении имущества отменены постановлением этого же суда от 24 октября 2019 года. Недвижимость возвращена, однако уплаченные средства покупателю не возвращены. Решением Галицкого райсуда г. Львова от 4 октября 2022 года основная сумма взыскана с исполнительной службы.

Покупатель обратился с иском о взыскании инфляционных потерь, 3 % годовых, пени, расходов на нотариальное оформление и морального вреда.

Решение судов

Галицкий районный суд г. Львова 23 ноября 2022 года взыскал полную заявленную сумму инфляционных потерь (1 489 320,86 грн), пеню (1 514 162,32 грн), 3 % годовых (163 468 грн) и расходы на нотариуса (6 500 грн). Львовский апелляционный суд 18 июля 2023 года отменил это решение и взыскал только 206 943 грн инфляционных потерь и 42 150 грн 3 % годовых за период с 24 октября 2019 года (дата отмены протокола торгов) по 20 октября 2022 года, отказав в взыскании пени.

Позиция Верховного Суда

Обязанность исполнительной службы вернуть средства возникла с момента вступления в законную силу решения о признании торгов недействительными — с 27 июня 2014 года.

На спорные отношения распространяется ч. 2 ст. 625 ГК Украины (инфляционные потери и 3 % годовых) за весь период просрочки с 27 июня 2014 года по 20 октября 2022 года.

Взыскание пени необоснованно, поскольку ч. 2 ст. 625 ГК Украины не предусматривает взыскание неустойки.

Расходы на нотариальное оформление права собственности (6 500 грн) подлежат возмещению как убытки по ст. 22, ч. 2 ст. 216 ГК Украины.

Результат

Взыскано с Галицкого ОГИС Западного МУЮ (г. Львов):

инфляционные потери — 1 115 195,71 грн;

3 % годовых — 117 186,69 грн;

расходы на нотариуса — 6 500 грн.

В взыскании пени отказано.

Постановление Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит.

