  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Исполнительная служба после отмены торгов должна возместить покупателю инфляционные потери и 3% годовых – ВС

18:23, 7 декабря 2025
Инфляция и 3% годовых взимаются с момента признания торгов недействительными, а расходы на нотариуса – как убытки.
Исполнительная служба после отмены торгов должна возместить покупателю инфляционные потери и 3% годовых – ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С момента вступления в законную силу решения суда о признании недействительными публичных торгов у исполнительной службы возникает обязанность вернуть покупателю уплаченные средства. Инфляционные потери и 3% годовых подлежат начислению за весь период с даты вступления в силу решения о признании торгов недействительными до момента обращения в суд с требованием об их взыскании. Расходы на нотариальное оформление и регистрацию права собственности подлежат возмещению как убытки на основании части второй статьи 216 ГК Украины.

Кассационный гражданский суд Верховного Суда частично удовлетворил кассационную жалобу покупателя имущества и изменил постановление Львовского апелляционного суда от 18 июля 2023 года по делу №461/5617/22.

Обстоятельства дела

В декабре 2012 года покупатель победил на публичных торгах и уплатил на депозитный счет Галицкого ОГИС 469 621,80 грн за нежилые здания. Публичные торги признаны недействительными решением Апелляционного суда Львовской области от 27 июня 2014 года, а протокол торгов, акт государственного исполнителя и свидетельства о приобретении имущества отменены постановлением этого же суда от 24 октября 2019 года. Недвижимость возвращена, однако уплаченные средства покупателю не возвращены. Решением Галицкого райсуда г. Львова от 4 октября 2022 года основная сумма взыскана с исполнительной службы.

Покупатель обратился с иском о взыскании инфляционных потерь, 3 % годовых, пени, расходов на нотариальное оформление и морального вреда.

Решение судов

Галицкий районный суд г. Львова 23 ноября 2022 года взыскал полную заявленную сумму инфляционных потерь (1 489 320,86 грн), пеню (1 514 162,32 грн), 3 % годовых (163 468 грн) и расходы на нотариуса (6 500 грн). Львовский апелляционный суд 18 июля 2023 года отменил это решение и взыскал только 206 943 грн инфляционных потерь и 42 150 грн 3 % годовых за период с 24 октября 2019 года (дата отмены протокола торгов) по 20 октября 2022 года, отказав в взыскании пени.

Позиция Верховного Суда

  • Обязанность исполнительной службы вернуть средства возникла с момента вступления в законную силу решения о признании торгов недействительными — с 27 июня 2014 года.
  • На спорные отношения распространяется ч. 2 ст. 625 ГК Украины (инфляционные потери и 3 % годовых) за весь период просрочки с 27 июня 2014 года по 20 октября 2022 года.
  • Взыскание пени необоснованно, поскольку ч. 2 ст. 625 ГК Украины не предусматривает взыскание неустойки.
  • Расходы на нотариальное оформление права собственности (6 500 грн) подлежат возмещению как убытки по ст. 22, ч. 2 ст. 216 ГК Украины.

Результат

Взыскано с Галицкого ОГИС Западного МУЮ (г. Львов):

  • инфляционные потери — 1 115 195,71 грн;
  • 3 % годовых — 117 186,69 грн;
  • расходы на нотариуса — 6 500 грн.

В взыскании пени отказано.

Постановление Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд КЦС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
До 17 тысяч гривен штрафа: в Верховной Раде хотят наказывать должностных лиц за игнорирование вызовов парламента

Изменения в КУоАП могут комплексно решить проблему неэффективного парламентского контроля, которая годами усложняет взаимодействие депутатов с должностными лицами.

Квартира-призрак и авто-фантом: ВАКС раскрыл иллюзии необоснованных активов в декларации о доходах полицейского

Никакие выдумки и неподтвержденные долговые обязательства не остановят конфискацию – позиция суда.

Верховный Суд объяснил, почему дело о госизмене в военное время не может рассматриваться судом присяжных

В деле о государственной измене, где обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, возник спор между сторонами — кто должен рассматривать производство: присяжные или профессиональные судьи.

В Украине введут судебную неустойку: что это такое и как ее отграничить от других правовых институтов

Депутаты предлагают закрепить новую модель принуждения к исполнению судебных решений — судебную неустойку европейского образца.

Верховный Суд отказал в перерасчете пенсии судье в отставке на сумму почти две тысячи за каждый месяц

Верховный Суд рассмотрел спор о пожизненной ежемесячной выплате, которую получает истец как судья в отставке.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]