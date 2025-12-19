  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Полтавщині чоловік не прийшов до ТЦК після повістки і отримав умовне покарання — вирок суду

19:05, 19 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив три роки позбавлення волі з випробуванням на два роки.
На Полтавщині чоловік не прийшов до ТЦК після повістки і отримав умовне покарання — вирок суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Полтавщині судили чоловіка, який не прийшов до ТЦК після отримання повістки. Вирок у справі №530/2206/24 виніс Зіньківський районний суд Полтавської області.

Як вбачається із матеріалів справи, чоловік є військовозобов’язаним і підлягав призову під час загальної мобілізації, оголошеної Указом Президента України № 69/2022. 29 липня 2024 року він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби у підрозділах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, навчальних центрах і інших структурах Збройних Сил України.

Того ж дня обвинуваченому вручили повістку з вимогою прибути 7 серпня 2024 року о 17:00 до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправлення на військову службу. Чоловіка також письмово попередили про кримінальну відповідальність у разі неявки.

Попри це, у визначений день і час він без поважних причин до ТЦК та СП не з’явився. Суд установив, що правових підстав для відстрочки від мобілізації чоловік не мав, а тому умисно ухилився від призову на військову службу в умовах особливого періоду.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що має на утриманні двох малолітніх дітей, один із синів має проблеми із зором і встановлену інвалідність, а також зазначив, що надав благодійну допомогу на підтримку Збройних Сил України у розмірі 1500 гривень.

Вина чоловіка, окрім його зізнання, підтверджувалася показаннями працівників ТЦК та СП, свідків, медичними документами, матеріалами вручення повістки та висновком судово-психіатричної експертизи. Згідно з експертизою, обвинувачений не страждає на психічні захворювання, здатен усвідомлювати свої дії та керувати ними і не потребує застосування примусових заходів медичного характеру.

Кваліфікуючи дії чоловіка за ст. 336 Кримінального кодексу України, суд врахував пом’якшувальні обставини: щире каяття, сприяння розкриттю кримінального правопорушення, благодійну допомогу ЗСУ, позитивну характеристику, відсутність судимостей, а також те, що на його утриманні перебуває дитина з інвалідністю. Обставин, що обтяжують покарання, суд не встановив.

У результаті суд призначив чоловікові покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак звільнив його від відбування покарання з випробуванням строком на два роки. Протягом цього періоду засуджений зобов’язаний періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без відповідного погодження.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Полтава повістка вирок ТЦК мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]