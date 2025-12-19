На Полтавщині чоловік не прийшов до ТЦК після повістки і отримав умовне покарання — вирок суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив три роки позбавлення волі з випробуванням на два роки.

На Полтавщині судили чоловіка, який не прийшов до ТЦК після отримання повістки. Вирок у справі №530/2206/24 виніс Зіньківський районний суд Полтавської області.

Як вбачається із матеріалів справи, чоловік є військовозобов’язаним і підлягав призову під час загальної мобілізації, оголошеної Указом Президента України № 69/2022. 29 липня 2024 року він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби у підрозділах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, навчальних центрах і інших структурах Збройних Сил України.

Того ж дня обвинуваченому вручили повістку з вимогою прибути 7 серпня 2024 року о 17:00 до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправлення на військову службу. Чоловіка також письмово попередили про кримінальну відповідальність у разі неявки.

Попри це, у визначений день і час він без поважних причин до ТЦК та СП не з’явився. Суд установив, що правових підстав для відстрочки від мобілізації чоловік не мав, а тому умисно ухилився від призову на військову службу в умовах особливого періоду.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що має на утриманні двох малолітніх дітей, один із синів має проблеми із зором і встановлену інвалідність, а також зазначив, що надав благодійну допомогу на підтримку Збройних Сил України у розмірі 1500 гривень.

Вина чоловіка, окрім його зізнання, підтверджувалася показаннями працівників ТЦК та СП, свідків, медичними документами, матеріалами вручення повістки та висновком судово-психіатричної експертизи. Згідно з експертизою, обвинувачений не страждає на психічні захворювання, здатен усвідомлювати свої дії та керувати ними і не потребує застосування примусових заходів медичного характеру.

Кваліфікуючи дії чоловіка за ст. 336 Кримінального кодексу України, суд врахував пом’якшувальні обставини: щире каяття, сприяння розкриттю кримінального правопорушення, благодійну допомогу ЗСУ, позитивну характеристику, відсутність судимостей, а також те, що на його утриманні перебуває дитина з інвалідністю. Обставин, що обтяжують покарання, суд не встановив.

У результаті суд призначив чоловікові покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак звільнив його від відбування покарання з випробуванням строком на два роки. Протягом цього періоду засуджений зобов’язаний періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без відповідного погодження.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду.

