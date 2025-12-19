  1. Судебная практика
  2. / В Украине

На Полтавщине мужчина не явился в ТЦК после повестки и получил условное наказание — приговор суда

19:05, 19 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил три года лишения свободы с испытательным сроком на два года.
На Полтавщине мужчина не явился в ТЦК после повестки и получил условное наказание — приговор суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Полтавщине судили мужчину, который не явился в ТЦК после получения повестки. Приговор по делу №530/2206/24 вынес Зиньковский районный суд Полтавской области.

Как следует из материалов дела, мужчина является военнообязанным и подлежал призыву во время общей мобилизации, объявленной Указом Президента Украины № 69/2022. 29 июля 2024 года он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к службе в подразделениях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, учебных центрах и других структурах Вооруженных Сил Украины.

В тот же день обвиняемому вручили повестку с требованием прибыть 7 августа 2024 года в 17:00 в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для отправки на военную службу. Мужчину также письменно предупредили об уголовной ответственности в случае неявки.

Несмотря на это, в указанный день и время он без уважительных причин в ТЦК и СП не явился. Суд установил, что законных оснований для отсрочки от мобилизации мужчина не имел, а потому умышленно уклонился от призыва на военную службу в условиях особого периода.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что имеет на иждивении двух малолетних детей, один из сыновей имеет проблемы со зрением и установленную инвалидность, а также отметил, что оказал благотворительную помощь в поддержку Вооруженных Сил Украины в размере 1500 гривен.

Вина мужчины, помимо его признания, подтверждалась показаниями работников ТЦК и СП, свидетелей, медицинскими документами, материалами вручения повестки и заключением судебно-психиатрической экспертизы. Согласно экспертизе, обвиняемый не страдает психическими заболеваниями, способен осознавать свои действия и руководить ими и не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

Квалифицируя действия мужчины по ст. 336 Уголовного кодекса Украины, суд учел смягчающие обстоятельства: искреннее раскаяние, содействие раскрытию уголовного правонарушения, благотворительную помощь ВСУ, положительную характеристику, отсутствие судимостей, а также то, что на его иждивении находится ребенок с инвалидностью. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. В течение этого периода осужденный обязан периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без соответствующего согласования.

Приговор может быть обжалован в Полтавский апелляционный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Полтава повестка приговор ТЦК мобилизация военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационная инстанция оставила в силе решение о передаче на поруки по делу о самовольном занятии земельных участков.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]