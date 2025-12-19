На Полтавщине мужчина не явился в ТЦК после повестки и получил условное наказание — приговор суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил три года лишения свободы с испытательным сроком на два года.

На Полтавщине судили мужчину, который не явился в ТЦК после получения повестки. Приговор по делу №530/2206/24 вынес Зиньковский районный суд Полтавской области.

Как следует из материалов дела, мужчина является военнообязанным и подлежал призыву во время общей мобилизации, объявленной Указом Президента Украины № 69/2022. 29 июля 2024 года он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к службе в подразделениях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, учебных центрах и других структурах Вооруженных Сил Украины.

В тот же день обвиняемому вручили повестку с требованием прибыть 7 августа 2024 года в 17:00 в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для отправки на военную службу. Мужчину также письменно предупредили об уголовной ответственности в случае неявки.

Несмотря на это, в указанный день и время он без уважительных причин в ТЦК и СП не явился. Суд установил, что законных оснований для отсрочки от мобилизации мужчина не имел, а потому умышленно уклонился от призыва на военную службу в условиях особого периода.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что имеет на иждивении двух малолетних детей, один из сыновей имеет проблемы со зрением и установленную инвалидность, а также отметил, что оказал благотворительную помощь в поддержку Вооруженных Сил Украины в размере 1500 гривен.

Вина мужчины, помимо его признания, подтверждалась показаниями работников ТЦК и СП, свидетелей, медицинскими документами, материалами вручения повестки и заключением судебно-психиатрической экспертизы. Согласно экспертизе, обвиняемый не страдает психическими заболеваниями, способен осознавать свои действия и руководить ими и не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

Квалифицируя действия мужчины по ст. 336 Уголовного кодекса Украины, суд учел смягчающие обстоятельства: искреннее раскаяние, содействие раскрытию уголовного правонарушения, благотворительную помощь ВСУ, положительную характеристику, отсутствие судимостей, а также то, что на его иждивении находится ребенок с инвалидностью. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. В течение этого периода осужденный обязан периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без соответствующего согласования.

Приговор может быть обжалован в Полтавский апелляционный суд.

