Смерть на фронті через хворобу: суд зобов’язав застосувати виплату з 15 млн грн доньці військового

Суд дійшов висновку, що під час воєнного стану одноразова допомога сім’ї військовослужбовця визначається з 15 млн грн незалежно від причини смерті.

Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав Міноборони перерахувати одноразову грошову допомогу доньці офіцера ЗСУ, який помер під час служби в зоні бойових дій. Суд дійшов висновку, що держава неправомірно застосувала «мирний» порядок виплат і має нарахувати допомогу за правилами, які діють під час воєнного стану, — виходячи з 15 млн грн.

Ключовий висновок суду: з 24 лютого 2022 року для всіх випадків загибелі (смерті) військовослужбовців під час дії воєнного стану, у тому числі внаслідок захворювання, пов’язаного із захистом Батьківщини, застосовується єдиний розмір одноразової допомоги — 15 млн грн, який розподіляється між членами сім’ї.

Обставини справи №380/13475/25

Батько позивачки проходив військову службу за контрактом, брав безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України та перебував у районах бойових дій у Донецькій області. Він помер у червні 2022 року в зоні бойових дій. За висновком регіональної військово-лікарської комісії, смерть настала внаслідок захворювання (хронічна серцево-судинна патологія), яке пов’язане із захистом Батьківщини.

Комісія Міністерства оборони України у 2023 році призначила дочці померлого лише 1/5 від 750-кратного прожиткового мінімуму (372 150 грн), пославшись на Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і Порядок, затверджений постановою КМУ №975. Водночас іншим членам сім’ї цього ж військовослужбовця (дружині та двом синам) у межах окремого судового провадження вже було присуджено виплати виходячи з 15 млн грн, і ці рішення набрали законної сили.

Позивачка оскаржила «менший» розмір допомоги, наполягаючи, що після запровадження воєнного стану діє спеціальне регулювання — постанова КМУ №168, а зворотна дія змін до закону (Закон №2489-ІХ) поширює підвищений розмір виплат на весь період з 24 лютого 2022 року.

Позиції сторін

Позивачка стверджувала, що:

смерть її батька настала під час воєнного стану;

захворювання, яке призвело до смерті, офіційно визнано пов’язаним із захистом Батьківщини;

отже, застосуванню підлягає постанова КМУ №168 із фіксованим розміром допомоги 15 млн грн.

Міністерство оборони України заперечувало, вказуючи, що:

підвищений розмір 15 млн грн стосується лише загиблих або померлих від поранень;

смерть від захворювання не дає підстав для застосування постанови №168;

допомога правомірно призначена за «довоєнними» правилами — з розміру 750-кратного прожиткового мінімуму.

Висновки суду

Суд докладно проаналізував норми Конституції України, профільного закону №2011-XII, підзаконні акти та їх еволюцію під час воєнного стану. Ключові акценти рішення:

Постанова КМУ №168 має спеціальний характер і визначає розмір одноразової допомоги на період воєнного стану.

Закон №2489-ІХ прямо передбачив, що розмір допомоги у період воєнного стану визначає Кабінет Міністрів України, і ця норма застосовується з 24 лютого 2022 року.

Смерть військовослужбовця внаслідок захворювання, пов’язаного із захистом Батьківщини, є підставою для застосування «воєнного» розміру виплат.

Позиція Міноборони суперечить усталеній судовій практиці, зокрема висновкам Верховного Суду у подібних справах.

Різний підхід до членів однієї сім’ї одного військовослужбовця порушує принцип правової визначеності та законних очікувань.

У підсумку суд визнав оскаржуваний пункт рішення комісії Міноборони протиправним, скасував його та зобов’язав відомство призначити позивачці 1/5 від 15 млн грн одноразової грошової допомоги з урахуванням раніше виплачених коштів.

