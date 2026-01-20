Смерть на фронте вследствие заболевания: суд обязал применить выплату из 15 млн грн дочери военнослужащего

Суд пришел к выводу, что во время военного положения единовременная помощь семье военнослужащего определяется исходя из 15 млн грн независимо от причины смерти.

Львовский окружной административный суд обязал Минобороны пересчитать единовременную денежную помощь дочери офицера ВСУ, который умер во время службы в зоне боевых действий. Суд пришел к выводу, что государство неправомерно применило «мирный» порядок выплат и должно начислить помощь по правилам, которые действуют во время военного положения, — исходя из 15 млн грн.

Ключевой вывод суда: с 24 февраля 2022 года для всех случаев гибели (смерти) военнослужащих в период действия военного положения, в том числе вследствие заболевания, связанного с защитой Отечества, применяется единый размер единовременной помощи — 15 млн грн, который распределяется между членами семьи.

Обстоятельства дела №380/13475/25

Отец истца проходил военную службу по контракту, принимал непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины и находился в районах боевых действий в Донецкой области. Он умер в июне 2022 года в зоне боевых действий. По заключению региональной военно-врачебной комиссии, смерть наступила вследствие заболевания (хроническая сердечно-сосудистая патология), которое связано с защитой Отечества.

Комиссия Министерства обороны Украины в 2023 году назначила дочери умершего лишь 1/5 от 750-кратного прожиточного минимума (372 150 грн), сославшись на Закон Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» и Порядок, утвержденный постановлением КМУ №975. В то же время другим членам семьи этого же военнослужащего (жене и двум сыновьям) в рамках отдельного судебного производства уже были присуждены выплаты исходя из 15 млн грн, и эти решения вступили в законную силу.

Истец обжаловала «меньший» размер помощи, настаивая, что после введения военного положения действует специальное регулирование — постановление КМУ №168, а обратное действие изменений в закон (Закон №2489-ІХ) распространяет повышенный размер выплат на весь период с 24 февраля 2022 года.

Позиции сторон

Истец утверждала, что:

смерть ее отца наступила во время военного положения;

заболевание, которое привело к смерти, официально признано связанным с защитой Отечества;

следовательно, подлежит применению постановление КМУ №168 с фиксированным размером помощи 15 млн грн.

Министерство обороны Украины возражало, указывая, что:

повышенный размер 15 млн грн касается только погибших или умерших от ранений;

смерть от заболевания не дает оснований для применения постановления №168;

помощь правомерно назначена по «довоенным» правилам — исходя из 750-кратного прожиточного минимума.

Выводы суда

Суд подробно проанализировал нормы Конституции Украины, профильного закона №2011-XII, подзаконные акты и их эволюцию во время военного положения. Ключевые акценты решения:

Постановление КМУ №168 имеет специальный характер и определяет размер единовременной помощи на период военного положения.

Закон №2489-ІХ прямо предусмотрел, что размер помощи в период военного положения определяет Кабинет Министров Украины, и эта норма применяется с 24 февраля 2022 года.

Смерть военнослужащего вследствие заболевания, связанного с защитой Отечества, является основанием для применения «военного» размера выплат.

Позиция Минобороны противоречит устоявшейся судебной практике, в частности выводам Верховного Суда по аналогичным делам.

Разный подход к членам одной семьи одного военнослужащего нарушает принцип правовой определенности и законных ожиданий.

В итоге суд признал оспариваемый пункт решения комиссии Минобороны противоправным, отменил его и обязал ведомство назначить истцу 1/5 от 15 млн грн единовременной денежной помощи с учетом ранее выплаченных средств.

