Сховав тіло вбитого у валізу — апеляційний суд відхилив версію обвинуваченого про самозахист

Рівненський апеляційний суд суд розглянув справу чоловіка, якого засудили за вбивство гостя та приховування його тіла у валізі, — обвинувачений наполягає, що діяв у межах самооборони.

Фото: Рівненський апеляційний суд

Рівненський апеляційний суд розглянув скаргу захисту на вирок місцевого суду, який визнав рівнянина винним в умисному вбивстві та призначив йому 10 років позбавлення волі. Про це розповіли у суді.

Обставини справи

26 березня 2022 року жителька Рівного повідомила поліцію про зникнення свого батька. У той же день правоохоронці отримали інформацію, що на сміттєзвалищі в селі Бармаки, неподалік Рівного, у валізі виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Згодом з’ясувалося, що це — батько заявниці.

Орган досудового розслідування розпочав пошуки вбивці і встановив, що трагічна подія сталася ввечері 20 березня в одній із висоток на вулиці Академіка Грушевськогов в Рівному, у квартирі батька обвинуваченого.

Під час розпивання спиртних напоїв, чоловік, усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпеку вчинюваних ним дій, на ґрунті особистих неприязних відносин, умисно завдав 36-річному гостю не менше чотирьох колото-різаних поранень шиї, які призвели до масивної крововтрати та смерті потерпілого.

Після цього нападник затягнув тіло покійника до ванни, роздягнув, загорнув у туристичну палатку та, впакувавши у валізу, викинув на смітник. Трохи менше ніж за тиждень покійника у валізі виявили на сміттєзвалищі неподалік Рівного.

2 липня 2025 року місцевий суд проголосив вирок у цьому кримінальному провадженні, визнавши громадянина винним у вчиненні умисного вбивства, та призначив йому покарання у виді позбавлення на 10 років.

Також суд першої інстанції частково задоволив цивільний позов дружини покійного та стягнув із обвинуваченого на її користь моральну шкоду — пів мільйона гривень.

Не погоджуючись із вироком, захисник обвинуваченого оскаржив його до Рівненського апеляційного суду. Просив скасувати та перекваліфікувати дії підзахисного з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України на ст. 118 цього Кодексу (умисне вбивство при перевищені меж необхідної оборони) й призначити покарання, не пов’язане з реальним позбавленням волі.

Що вирішив апеляційний суд

Як і в суді першої інстанції, так і в Рівненському апеляційному суді, обвинувачений вину у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнав повністю, заперечував свої умисні дії та стверджував, що змушений був захищатися та здійснював самооборону, оскільки саме його гість перший накинувся на нього з ножем, бо він буцімто відмовлявся розпивати з ним спиртні напої.

Обвинувачений підтримав апеляційну скаргу захисника й просив перекваліфікувати його дії та звільнити його з місця позбавлення волі.

Проти задоволення апеляційної скарги захисника виступив прокурор, представник потерпілої та донька покійного, яка також визнана потерпілою у цьому кримінальному провадженні. Просили залишити оскаржений вирок суду без змін, як законний та обґрунтований, і відхилити апеляційні вимоги сторони захисту.

Прокурор вказав, що обвинувачений так і не пояснив, чому після нанесення потерпілому смертельних ножових поранень не викликав медичну допомогу та працівників поліції для фіксації події, для чого переміщав покійника по квартирі, роздягнув та викинув у валізі на смітник.

Сторона обвинувачення вважає, що твердження обвинуваченого про самооборону потрібно розцінювати як спосіб захисту, спрямований на уникнення кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину. Більше того, будучи вільним у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, сторона захисту не надала суду жодних доказів на підтвердження доводів обвинуваченого.

Рівненський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ постановив рішення про залишення оскарженого захисником обвинуваченого вироку місцевого суду без змін, а апеляційної скарги — без задоволення.

Рішення апеляційного суду можна оскаржити до Кримінального касаційного суду у складі Верховного Суду впродовж трьох місяців від дня її проголошення, та у такий же строк обвинуваченим із дня отримання ним копії судового рішення.

